В Ірландії частині українських біженців зменшать виплати. Деталі

Про це пише Irish Independent, посилаючись на міністерку соцзахисту Ірландії Хізер Хамфріс.

За її словами, країна не може підтримувати допомогу українським біженцям на тому ж рівні, який був раніше, оскільки наразі, на її думку, багато біженців обирають Ірландію виключно через вищу соціальну підтримку порівняно з іншими країнами Європи.

Тому країна планує нове скорочення соціальних виплат для всіх українців, які живуть у державних помешканнях. Раніше в Ірландії соцдопомогу для новоприбулих зменшили 220 євро на тиждень до 38,80 євро. Також ввели правило, відповідно до якого у державних центрах біженці можуть перебувати не більш як на 90 днів. Потім вони муситимуть переїхати.