В Ірландії частині українських біженців зменшать виплати. Деталі
Ірландія планує скоротити виплати українським біженцям, які живуть у державному житлі. Крім того, для новоприбулих обмежать час перебування у держпомешканнях
Про це пише Irish Independent, посилаючись на міністерку соцзахисту Ірландії Хізер Хамфріс.
За її словами, країна не може підтримувати допомогу українським біженцям на тому ж рівні, який був раніше, оскільки наразі, на її думку, багато біженців обирають Ірландію виключно через вищу соціальну підтримку порівняно з іншими країнами Європи.
Тому країна планує нове скорочення соціальних виплат для всіх українців, які живуть у державних помешканнях. Раніше в Ірландії соцдопомогу для новоприбулих зменшили 220 євро на тиждень до 38,80 євро. Також ввели правило, відповідно до якого у державних центрах біженці можуть перебувати не більш як на 90 днів. Потім вони муситимуть переїхати.
- Суд в Ірландії другий тиждень розглядає скаргу місцевого забудовника, який на замовлення уряду будує житло для прийняття майже тисячі біженців з України – проти виступають кількадесят людей, які блокують дороги для будівельної техніки.
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