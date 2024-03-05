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В Ірландії невідомі незаконно блокують будівництво житла для біженців з України

5 березня, 2024 вiвторок
00:56
Війна з Росією Ірландія

Суд в Ірландії другий тиждень розглядає скаргу місцевого забудовника, який на замовлення уряду будує житло для прийняття майже тисячі біженців з України – проти виступають кількадесят людей, які блокують дороги для будівельної техніки

Про це повідомляє The Irish Times.

Компанія Pastures New Accommodation уклала з урядом Ірландії контракт на надання 985 ліжко-місць у 387 будиночках в місті Ньюхолл графства Кілдар, а також на будівництво їдальні, пральні та рекреаційних об'єктів на території об'єкта.

Минулого тижня компанія повідомила суду, що до 50 протестувальників перешкоджали в'їзду та виїзду людей і машин на територію, використовуючи тактику "живого щита" та паркуючи автомобілі перед в'їздами.

У суді Pastures New Accommodation наголосила, що не проти протестів, але блокування в'їздів не є законним і створює загрозу безпеці – до того ж протестувальники публікували агресивні дописи в соцмережах, натякаючи на бажання підпалити будівництво.

Тоді суд став на бік компанії та заборонив протестувальникам навмисно перешкоджати в'їзду на територію об'єкта або виїзду з нього. Але на засіданні 4 березня стало відомо, що частина протестувальників продовжує блокування.

Через відсутність представників відповідачів суддя, що головував на слуханні, переніс розгляд на кінець тижня.

За офіційними даними, до Ірландії з початку повномасштабного вторгнення в’їхали понад 100 тисяч українців. Із них близько 20 тисяч або повернулися в Україну самостійно, або виїхали в інші країни.

  • 13 грудня стало відомо, що Ірландія вживає заходів, аби зменшити потік нових біженців з України через кризу з житлом. Зокрема, зменшено виплати новоприбулим та обмежено час безоплатного проживання.
  • 6 січня з'явилась інформація, у Шотландії виникли проблеми з фінансуванням розміщення біженців з України
  • 12 січня повідомлялося, що Ірландія пообіцяла не відправляти українських біженців додому, поки не закінчиться війна.
  • З початку лютого в Ірландії скоротили соціальну допомогу для новоприбулих українських біженців.

Теги:
Ірландія
акції протестів
біженці з України
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