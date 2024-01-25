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З лютого Ірландія зменшить виплати новоприбулим українським біженцям

25 січня, 2024 четвер
08:24
Світ Українські біженці в Ірландії

З початку лютого в Ірландії скоротять соціальну допомогу для новоприбулих українських біженців

Про це повідомляє Irish Mirror.

Зазначається, що перед Різдвом Кабмін вирішив змінити правила для новоприбулих біженців. 

"Вони включатимуть скорочення щотижневих соціальних виплат з 220 євро на тиждень до 38,80 євро. Додаткові зміни обмежать тривалість перебування особи у наданому державою житлі до 90 днів", - йдеться у повідомленні.

Міністерка соціального захисту Ірландії Хізер Хамфріс обговорить законодавство щодо зменшення виплат для новоприбулих українських біженців у Комітеті соціального захисту. Нині відомо, що в разі ухвалення знижений платіж почне діяти на початку лютого.

Також очікується, що міністр інтеграції Ірландії Родерік О'Горман представить Кабінету міністрів пропозиції щодо шести нових центрів прийому людей, які шукають притулок протягом наступного тижня або двох.

"Речник уряду не зміг уточнити, коли будуть відкриті шість нових центрів… Очікується, що це питання обговорюватиметься на засіданні підкомітету Кабміну з питань України. Уряд підкреслив, що шукачам притулку потрібно переїхати у більш постійне житло, а не покладатися на готельне та туристичне", - йдеться у матеріалі. 

  • 13 грудня стало відомо, що Ірландія вживає заходів, аби зменшити потік нових біженців з України через кризу з житлом. Зокрема, зменшено виплати новоприбулим та обмежено час безоплатного проживання.
  • 6 січня з'явилась інформація, у Шотландії виникли проблеми з фінансуванням розміщення біженців з України
  • 12 січня повідомлялося, що Ірландія пообіцяла не відправляти українських біженців додому, поки не закінчиться війна.
Теги:
Ірландія
біженці
Війна з Росією
біженці з України
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