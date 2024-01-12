Ірландія пообіцяла не відправляти українських біженців додому, поки не закінчиться війна
Жоден український біженець не буде відправлений додому, доки не закінчиться російська повномасштабна агресія. В Україні немає безпечних регіонів
Про це заявив прем'єр-міністр Лео Варадкар, передає Irish Independent.
Термін дії директиви ЄС про тимчасовий захист для втікачів від війни в Україні закінчується 4 березня 2025 року. Попри те, що директива не може бути продовжена знову, ЄС може прийняти рішення про нові положення для українських біженців.
Прем'єр-міністр Ірландії заявив, що жодного біженця не повернуть в Україну, поки триває війна.
"Я не можу собі уявити відправлення когось назад в Україну, поки війна не закінчиться, поки це не стане безпечно. Очевидно, що є деякі частини країни, де війна вирує щодня, є інші частини країни, які періодично піддаються ракетним обстрілам", – сказав Лео Варадкар.
"Я не думаю, що це правда, що є частина України, яка є достатньо безпечною, щоб відправляти людей назад", - додав він, зазначивши, що зі 100 тис. біженців, яких прийняла Ірландія, 20 тис. людей повернулися додому, але це було їхнім рішенням.
- Ірландія вживає заходів, аби зменшити потік нових біженців з України через кризу з житлом. Зокрема, зменшено виплати новоприбулим та обмежено час безоплатного проживання.
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