У Шотландії виникли проблеми з фінансуванням розміщення біженців з України
Місцеві ради низки шотландських міст не отримали 10 мільйонів фунтів стерлінгів для фінансування роботи готелів, у яких розмістили біженців з України, через що тих можуть змусити шукати інше житло
Про це йдеться в публікації місцевого видання The Scotsman.
Минулого року шотландський уряд виділив місцевій владі кошти, аби допомогти організувати тимчасове житло тим, хто тікає від війни в Україні. Тепер же це фінансування він виділити відмовився через труднощі з пошуком додаткових коштів.
Конвенція місцевих органів влади Шотландії (COSLA) ще у жовтні зверталась до уряду в Единбурзі, висловивши стурбованість відсутністю фінансування на 2024 рік.
Міністерка соціальної справедливості Шотландії Ширлі-Енн Сомервіль тоді відповіла, що формування регіонального бюджету було "надзвичайно складним" і потребувало "важких рішень".
Тепер влади шотландських міст укотре попереджають про загрозу виселення біженців з України, а опозиційні політики критикують регіональний уряд. Заступниця голови міськради Единбурга Менді Вотт заявила, що такий крок спричинить "непередбачені наслідки" та збільшить рівень бездомності в місті.
"Після всього, що ми спільно зробили, щоб підтримати тисячі людей, які так багато постраждали, ми шоковані цим рішенням, яке впливає на сім’ї, які починають нове життя тут, у Шотландії", – сказала вона.
А лідер шотландських ліберал-демократів Алекс Коул-Гамільтон, який прийняв українця на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, заявив, що Шотландській національній партії, яка перебуває при владі, "тепер байдуже до українських біженців".
Очікується, що представники COSLA наступного тижня проведуть зустріч із міністеркою соціальної справедливості Шотландії для пошуку шляхів вирішення ситуації.
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