У Шотландії виникли проблеми з фінансуванням розміщення біженців з України

Про це йдеться в публікації місцевого видання The Scotsman.

Минулого року шотландський уряд виділив місцевій владі кошти, аби допомогти організувати тимчасове житло тим, хто тікає від війни в Україні. Тепер же це фінансування він виділити відмовився через труднощі з пошуком додаткових коштів.

Конвенція місцевих органів влади Шотландії (COSLA) ще у жовтні зверталась до уряду в Единбурзі, висловивши стурбованість відсутністю фінансування на 2024 рік.

Міністерка соціальної справедливості Шотландії Ширлі-Енн Сомервіль тоді відповіла, що формування регіонального бюджету було "надзвичайно складним" і потребувало "важких рішень".

Тепер влади шотландських міст укотре попереджають про загрозу виселення біженців з України, а опозиційні політики критикують регіональний уряд. Заступниця голови міськради Единбурга Менді Вотт заявила, що такий крок спричинить "непередбачені наслідки" та збільшить рівень бездомності в місті.

"Після всього, що ми спільно зробили, щоб підтримати тисячі людей, які так багато постраждали, ми шоковані цим рішенням, яке впливає на сім’ї, які починають нове життя тут, у Шотландії", – сказала вона.

А лідер шотландських ліберал-демократів Алекс Коул-Гамільтон, який прийняв українця на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, заявив, що Шотландській національній партії, яка перебуває при владі, "тепер байдуже до українських біженців".

Очікується, що представники COSLA наступного тижня проведуть зустріч із міністеркою соціальної справедливості Шотландії для пошуку шляхів вирішення ситуації.