Прем’єр Баварії закликав скасувати соціальну допомогу для українських біженців
Прем’єр-міністр німецької федеральної землі Баварія Маркус Зьодер закликав скасувати українським біженцям виплату соціальної допомоги, яку отримують безробітні й малозабезпечені
Про це він сказав в інтерв'ю ZDF, повідомляє Tagesschau.
За словами Зьодера, необхідно вжити заходів, щоб "українці більше не отримували "бюргергельд" (від нім. Bürgergeld – гроші для громадян). Цю виплату надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.
Він вважає, що через соцвиплати багато українців не хочуть працевлаштуватись у Німеччині.
"Ось чому у нас так мало працівників з України, хоча вони мають хорошу освіту", – сказав прем’єр Баварії.
За даними німецького телеканалу, у травні 2025 року рівень зайнятості громадян України у Німеччині становив 34,9% і постійно зростає.
Водночас Зьодер також висловив думку, що немає жодної країни у світі", яка б ставилася до біженців з України так, як це робить Німеччина.
Соцдопомога для біженців у Німеччині
Федеральний уряд Німеччини на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцем запровадив більш жорстку міграційну політику. Так, з травня Німеччина посилила контроль на своїх кордонах і стала відмовляти у притулку тим біженцям, які прибули до країни з інших держав ЄС. 2 червня Берлінський адміністративний суд визнав таку практику незаконною, однак МВС не погодилось із цим рішенням, пояснивши, що відмови стосуються лише окремих заявників.
ХДС/ХСС та СДПН домовилися, що з 1 квітня 2025 року "громадянську допомогу" більше не виплачуватимуть новоприбулим біженцям з України. Зміну обґрунтовували, серед іншого, тим, що українці відразу мають право на посвідку на проживання й не повинні чекати на рішення, як у випадку з шукачами притулку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.99
- EUR Купівля 47.62Продаж 48.47
- Актуальне
- Важливе