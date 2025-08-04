Прем’єр Баварії закликав скасувати соціальну допомогу для українських біженців

Про це він сказав в інтерв'ю ZDF, повідомляє Tagesschau.

За словами Зьодера, необхідно вжити заходів, щоб "українці більше не отримували "бюргергельд" (від нім. Bürgergeld – гроші для громадян). Цю виплату надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Він вважає, що через соцвиплати багато українців не хочуть працевлаштуватись у Німеччині.

"Ось чому у нас так мало працівників з України, хоча вони мають хорошу освіту", – сказав прем’єр Баварії.

За даними німецького телеканалу, у травні 2025 року рівень зайнятості громадян України у Німеччині становив 34,9% і постійно зростає.

Водночас Зьодер також висловив думку, що немає жодної країни у світі", яка б ставилася до біженців з України так, як це робить Німеччина.

Соцдопомога для біженців у Німеччині

Федеральний уряд Німеччини на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцем запровадив більш жорстку міграційну політику. Так, з травня Німеччина посилила контроль на своїх кордонах і стала відмовляти у притулку тим біженцям, які прибули до країни з інших держав ЄС. 2 червня Берлінський адміністративний суд визнав таку практику незаконною, однак МВС не погодилось із цим рішенням, пояснивши, що відмови стосуються лише окремих заявників.

ХДС/ХСС та СДПН домовилися, що з 1 квітня 2025 року "громадянську допомогу" більше не виплачуватимуть новоприбулим біженцям з України. Зміну обґрунтовували, серед іншого, тим, що українці відразу мають право на посвідку на проживання й не повинні чекати на рішення, як у випадку з шукачами притулку.



