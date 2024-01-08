Прем'єр-міністерка Бангладеш Шейх Гасіна вчетверте поспіль очолить уряд: її партія перемогла на виборах
У понеділок, 8 січня, виборча комісія Бангладеш повідомила, що прем'єр-міністерка Шейх Гасіна отримала четвертий термін поспіль, її партія набрала абсолютну більшість голосів на загальних виборах, попри низьку явку виборців
Про це повідомляє Reuters.
Після того як Гасіна відмовилася піти у відставку і дозволити нейтральній владі провести загальні вибори, головна опозиційна Бангладешська націоналістична партія (БНП), яка брала участь у голосуванні, бойкотувала вибори.
Гасіна вперше стала прем'єр-міністром у 1996 році. Загалом це буде її п'ятий термін на цій посаді.
За останні 15 років перебування при владі їй вдалося підняти економіку і розвинути швейну промисловість, а також здобути міжнародне визнання за надання притулку мусульманам-рохінджа, які рятуються від переслідувань у сусідній М'янмі.
За даними голови виборчої комісії Казі Хабібула Авала, явка на момент закриття виборчих дільниць становила близько 40%, тоді як на минулих виборах у 2018 році вона перевищила 80%.
Згідно з неофіційними результатами, оприлюдненими Виборчою комісією, правляча партія "Ліга Авамі" отримала 167 місць із 227, а результати розподілу решти місць ще не оголошені.
Сама Гасіна отримала понад 249 тисяч голосів у своєму виборчому окрузі Гопалгандж, тоді як її найближчий суперник набрав лише 469 голосів.
"Я роблю все можливе, щоб демократія в цій країні продовжувала розвиватися", - заявила Гасіна в неділю після того, як проголосувала, додавши, що вона підзвітна лише громадянам Бангладеш.
Незалежні кандидати, багато з яких є членами партії "Народна ліга" різних рангів, отримали 49 місць.
БНП звинуватила правлячу партію в підтримці підставних незалежних кандидатів, щоб надати виборам авторитетного вигляду, але "Ліга Авамі" заперечила це твердження.
- Наприкінці липня минулого року в столиці Бангладешу відбулася сутичка між прихильниками опозиції та поліцією: протестувальники вимагали відставки прем'єр-міністерки Шейх Гасіни.
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