Прем'єр-міністерка Бангладеш Шейх Гасіна вчетверте поспіль очолить уряд: її партія перемогла на виборах

Про це повідомляє Reuters.

Після того як Гасіна відмовилася піти у відставку і дозволити нейтральній владі провести загальні вибори, головна опозиційна Бангладешська націоналістична партія (БНП), яка брала участь у голосуванні, бойкотувала вибори.

Гасіна вперше стала прем'єр-міністром у 1996 році. Загалом це буде її п'ятий термін на цій посаді.

За останні 15 років перебування при владі їй вдалося підняти економіку і розвинути швейну промисловість, а також здобути міжнародне визнання за надання притулку мусульманам-рохінджа, які рятуються від переслідувань у сусідній М'янмі.

За даними голови виборчої комісії Казі Хабібула Авала, явка на момент закриття виборчих дільниць становила близько 40%, тоді як на минулих виборах у 2018 році вона перевищила 80%.

Згідно з неофіційними результатами, оприлюдненими Виборчою комісією, правляча партія "Ліга Авамі" отримала 167 місць із 227, а результати розподілу решти місць ще не оголошені.

Сама Гасіна отримала понад 249 тисяч голосів у своєму виборчому окрузі Гопалгандж, тоді як її найближчий суперник набрав лише 469 голосів.

"Я роблю все можливе, щоб демократія в цій країні продовжувала розвиватися", - заявила Гасіна в неділю після того, як проголосувала, додавши, що вона підзвітна лише громадянам Бангладеш.

Незалежні кандидати, багато з яких є членами партії "Народна ліга" різних рангів, отримали 49 місць.

БНП звинуватила правлячу партію в підтримці підставних незалежних кандидатів, щоб надати виборам авторитетного вигляду, але "Ліга Авамі" заперечила це твердження.