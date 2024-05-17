Прем'єрка Естонії заявила, що Путін намагається використати загрозу масової міграції, аби послабити Європу

Про це повідомляє The Guardian.

"Наші супротивники знають, що міграція - це наше вразливе місце, - зауважила вона. - Мета полягає в тому, щоб зробити життя в Україні дійсно неможливим, щоб виник міграційний тиск на Європу, і це те, що вони роблять".

За її словами, Росія вже створила міграційний тиск через дезорганізацію в Сирії та в Африці через групу Вагнера.

"Я думаю, що ми повинні розуміти, що Росія використовує міграцію як зброю. Наші супротивники використовують міграцію як зброю, - пояснила Каллас. - Вони виштовхують мігрантів через кордон і створюють проблеми для європейців, вони використовують це як зброю, тому що з точки зору прав людини ви повинні прийняти цих людей. І це, звичайно, вода на млин ультраправих".