Прем'єрка Естонії заявила, що Путін намагається використати загрозу масової міграції, аби послабити Європу
У п'ятницю, 17 травня, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Володимир Путін намагається використати загрозу масової міграції для того, щоб розділити та послабити Європу
Про це повідомляє The Guardian.
"Наші супротивники знають, що міграція - це наше вразливе місце, - зауважила вона. - Мета полягає в тому, щоб зробити життя в Україні дійсно неможливим, щоб виник міграційний тиск на Європу, і це те, що вони роблять".
За її словами, Росія вже створила міграційний тиск через дезорганізацію в Сирії та в Африці через групу Вагнера.
"Я думаю, що ми повинні розуміти, що Росія використовує міграцію як зброю. Наші супротивники використовують міграцію як зброю, - пояснила Каллас. - Вони виштовхують мігрантів через кордон і створюють проблеми для європейців, вони використовують це як зброю, тому що з точки зору прав людини ви повинні прийняти цих людей. І це, звичайно, вода на млин ультраправих".
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15 травня естонський парламент схвалив закон про використання заморожених коштів фізичних осіб РФ для компенсації збитків, яких завдала російська агресія Україні.
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