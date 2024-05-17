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Прем'єрка Естонії заявила, що Путін намагається використати загрозу масової міграції, аби послабити Європу

17 травня, 2024 п'ятниця
18:13
Світ Кая Каллас
Зміст

У п'ятницю, 17 травня, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Володимир Путін намагається використати загрозу масової міграції для того, щоб розділити та послабити Європу

Про це повідомляє The Guardian.

"Наші супротивники знають, що міграція - це наше вразливе місце, - зауважила вона. - Мета полягає в тому, щоб зробити життя в Україні дійсно неможливим, щоб виник міграційний тиск на Європу, і це те, що вони роблять".

За її словами, Росія вже створила міграційний тиск через дезорганізацію в Сирії та в Африці через групу Вагнера.

"Я думаю, що ми повинні розуміти, що Росія використовує міграцію як зброю. Наші супротивники використовують міграцію як зброю, - пояснила Каллас. - Вони виштовхують мігрантів через кордон і створюють проблеми для європейців, вони використовують це як зброю, тому що з точки зору прав людини ви повинні прийняти цих людей. І це, звичайно, вода на млин ультраправих".

  • 15 травня естонський парламент схвалив закон про використання заморожених коштів фізичних осіб РФ для компенсації збитків, яких завдала російська агресія Україні.

Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
Європа
Естонія
мігранти
Війна з Росією
біженці з України
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