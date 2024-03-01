Президент Аргентини Мілей передав Україні два вертольоти російського виробництва, - FT
Президент Аргентини Хав'єр Мілей передав у розпорядження українських військових два гелікоптери російського виробництва
Про це повідомляє Financial Times.
У виданні не зазначають, які саме гелікоптери було передано Україні, однак у грудні минулого року ВПС Аргентини планували передати українським військовим два гелікоптери Мі-171Е російського виробництва.
Мі-17 були замовлені у Росії у 2011 році для транспортних місій, пошуково-рятувальних операцій і операцій в Антарктиці.
"Мілей визначив пріоритетними альянси з "країнами, які захищають свободу", – США, Ізраїлем, який він відвідав на початку цього місяця, а також Україною, якій він передав два військові вертольоти російського виробництва", – йдеться у повідомленні.
Характеристики Мі-17:
- Максимальна злітна вага: 13000 кг;
- Максимальне корисне навантаження: 4000 кг;
- Максимальна швидкість: 250 км/год;
- Дальність польоту з додатковим внутрішнім паливним баком: 650 км;
- Практична стеля: 6000 м;
- Кількість десантників: 36 осіб;
Вертольоти оснащені додатковими паливними баками та завантажувальним краном для виконання польотів на великі відстані в Антарктиці. У них є метеорологічний радар і аварійні поплавці.
- 15 грудня минулого року після візиту президента України Володимира Зеленського до Аргентини для вступу на посаду президента Хав’єра Мілея ВПС Аргентини планували передати два гелікоптери Мі-171Е російського виробництва.
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