Президент Аргентини Мілей передав Україні два вертольоти російського виробництва, - FT

Про це повідомляє Financial Times.

У виданні не зазначають, які саме гелікоптери було передано Україні, однак у грудні минулого року ВПС Аргентини планували передати українським військовим два гелікоптери Мі-171Е російського виробництва.

Мі-17 були замовлені у Росії у 2011 році для транспортних місій, пошуково-рятувальних операцій і операцій в Антарктиці.

"Мілей визначив пріоритетними альянси з "країнами, які захищають свободу", – США, Ізраїлем, який він відвідав на початку цього місяця, а також Україною, якій він передав два військові вертольоти російського виробництва", – йдеться у повідомленні.

Характеристики Мі-17:

Максимальна злітна вага: 13000 кг;

Максимальне корисне навантаження: 4000 кг;

Максимальна швидкість: 250 км/год;

Дальність польоту з додатковим внутрішнім паливним баком: 650 км;

Практична стеля: 6000 м;

Кількість десантників: 36 осіб;

Вертольоти оснащені додатковими паливними баками та завантажувальним краном для виконання польотів на великі відстані в Антарктиці. У них є метеорологічний радар і аварійні поплавці.