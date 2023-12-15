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Аргентина передасть Україні два гелікоптери Мі-171Е, які раніше закупила у Росії

15 грудня, 2023 п'ятниця
07:17
Війна з Росією Вертольот РФ

Після візиту президента України Володимира Зеленського до Аргентини для вступу на посаду президента Хав’єра Мілея ВПС Аргентини планують передати два гелікоптери Мі-171Е російського виробництва

Про це повідомляє Pucara Defensa.

"Зараз ведуться переговори щодо пожертвування, яке буде зроблено найближчими днями. Також ведуться переговори про те, щоб вартість гелікоптерів була вирахувана у вигляді знижки з перших платежів за купівлю Аргентиною літаків F-16 у США", - йдеться у повідомленні.

Вертольоти оснащені додатковими паливними баками та завантажувальним краном для виконання польотів на великі відстані в Антарктиці. У них є метеорологічний радар і аварійні поплавці.

Пристрої були включені в 2011 році до ескадрильї III вертолітної групи 7 VII авіабригади в Морено, Буенос-Айрес, для транспортних місій, пошуково-рятувальних операцій і операцій в Антарктиці.

У 2021 році почалася масштабна перевірка одного з них, яка не могла просунутися спочатку через проблеми з підтримкою обладнанням з боку Росії, а з лютого 2022 року через вторгнення Росії в Україну й введення санкцій проти РФ.

Відтоді Сполучені Штати запропонували Аргентині передати ці гелікоптери для підтримки українських військових зусиль, але тодішній аргентинський уряд виступив проти цього.

  • 22 жовтня в Аргентині відбувся перший тур президентських виборів. Він не зміг визначити переможця. До другого вийшли економіст та шоумен Хав’єр Мілей та чинний міністр економіки Серхіо Масса.
  • 19 листопада в другому турі Аргентина обрала новим президентом лібертаріанця Хав’єра Мілея. Він має радикальні погляди щодо реформування економіки.
  • 23 листопада Хав’єр Мілей запропонував президенту Володимиру Зеленському провести в Аргентині саміт Україна - Латинська Америка щодо розв'язання російсько-української війни.
  • У неділю, 10 грудня, економіст-лібертаріанець Хав'єр Мілей склав присягу президента Аргентини, країни з найбільшою економічною кризою за останні десятиліття та інфляцією, що стрімко наближається до 200%.
  • Володимир Зеленський в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ в Буенос-Айресі заявив, що Аргентина може сприяти об'єднанню Латинської Америки навколо України та відігравати провідну роль у реалізації української мирної формули.
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