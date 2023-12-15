Аргентина передасть Україні два гелікоптери Мі-171Е, які раніше закупила у Росії

Про це повідомляє Pucara Defensa.

"Зараз ведуться переговори щодо пожертвування, яке буде зроблено найближчими днями. Також ведуться переговори про те, щоб вартість гелікоптерів була вирахувана у вигляді знижки з перших платежів за купівлю Аргентиною літаків F-16 у США", - йдеться у повідомленні.

Вертольоти оснащені додатковими паливними баками та завантажувальним краном для виконання польотів на великі відстані в Антарктиці. У них є метеорологічний радар і аварійні поплавці.

Пристрої були включені в 2011 році до ескадрильї III вертолітної групи 7 VII авіабригади в Морено, Буенос-Айрес, для транспортних місій, пошуково-рятувальних операцій і операцій в Антарктиці.

У 2021 році почалася масштабна перевірка одного з них, яка не могла просунутися спочатку через проблеми з підтримкою обладнанням з боку Росії, а з лютого 2022 року через вторгнення Росії в Україну й введення санкцій проти РФ.

Відтоді Сполучені Штати запропонували Аргентині передати ці гелікоптери для підтримки українських військових зусиль, але тодішній аргентинський уряд виступив проти цього.