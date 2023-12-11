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Ми зацікавлені, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у Формулі миру, - Зеленський про візит до Аргентини

11 грудня, 2023 понедiлок
12:55
Суспільство на фото Володимир Зеленський

Володимир Зеленський в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ в Буенос-Айресі заявив, що Аргентина може сприяти об'єднанню Латинської Америки навколо України та відігравати провідну роль у реалізації української мирної формули

Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.

"Ми зацікавлені, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у Формулі миру як дуже бажаний представник Латинської Америки. Нам потрібна підтримка всіх континентів. Тут ми бачимо велику державу з цим бажанням і можливостями", – зазначив президент.

Також Зенеський висловив зацікавленість в об’єднанні Латинської Америки навколо України та у саміті Україна – Латинська Америка.

"І тут я хотів би, щоб Хав’єр Мілей також нам допоміг в активізації та організації такої платформи", – пояснив Володимир Зеленський. 

Однак, за словами Зеленського, для конкретних домовленостей потрібен час, щоб команди обох країн мали змогу опрацювати всі питання.

Під час спілкування з нагоди інавгурації з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм Володимир Зеленський отримав позитивний сигнал щодо тем, у яких зацікавлена Україна.  

"Ми потужні на сьогодні в напрямі військовому, безпеки, диджиталізації. І я сказав, що ми в цьому напрямі готові співпрацювати, ділитися досвідом, брати ваш. Ми абсолютно відкриті в цьому, тому що питання безпеки на сьогодні – номер один", – констатував Володимир Зеленський.

Зокрема, на думку президента, Україна й Аргентина можуть співпрацювати й в енергетичному напрямку, щоб у рази наростити товарообіг між двома державами.

Зеленський зауважив, що прямо чи опосередковано Росія завжди дотична до тих конфліктів, які сьогодні спалахують у різних куточках світу, тому питання безпеки важливе й для країн Латинської Америки. 

Глава держави пояснив, що серед країн Латинської Америки він обрав першою для візиту саме Аргентину, оскільки цьому сприяло запрошення на інавгурацію Хав’єра Мілея та його позиція щодо агресії Росії проти України. 

Він зауважив, що Аргентина – одна з найбільших країн у регіоні, яка має вплив на Латинську Америку загалом: на неї дивляться як на лідера. 

"Я бачу, як сьогодні народ Аргентини підтримує народ України. І ми дуже розраховуємо, що до нас надалі приєднається більше країн Латинської Америки. Для нас ви важливі", – підсумував Зеленський.

  • 22 жовтня в Аргентині відбувся перший тур президентських виборів. Він не зміг визначити переможця. До другого вийшли економіст та шоумен Хав’єр Мілей та чинний міністр економіки Серхіо Масса.
  • 19 листопада в другому турі Аргентина обрала новим президентом лібертаріанця Хав’єра Мілея. Він має радикальні погляди щодо реформування економіки.
  • 23 листопада Хав’єр Мілей запропонував президенту Володимиру Зеленському провести в Аргентині саміт Україна - Латинська Америка щодо розв'язання російсько-української війни.

  • У неділю, 10 грудня, економіст-лібертаріанець Хав'єр Мілей склав присягу президента Аргентини, країни з найбільшою економічною кризою за останні десятиліття та інфляцією, що стрімко наближається до 200%.

Світ
Росія
Володимир Зеленський
Аргентина
Війна з Росією
США
Економіка
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