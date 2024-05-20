Президент Болгарії Радев назвав перемогу України у війні з Росією "неможливою"
Президент Болгарії Румен Радев вважає, що перемога України у війні проти Росії є неможливою. Він також пов'язав війну із замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо
Про це повідомляє Euractiv.
Відповідаючи на запитання журналіста, який сигнал замах на Фіцо послав Європі, болгарський президент говорив про російське вторгнення в Україну.
"Неприйнятно представляти продовження війни і неможливу перемогу над Росією як єдине можливе рішення", - заявив Радев і додав, що "вкрай небезпечно, щоб конфлікт між Росією і Україною розпалювався і в Європі".
За словами Радева, кожен день продовження російсько-української війни "неминуче" впливає на вибори у Європі, США, і загалом у всьому світі.
"На цих і наступних виборах ми будемо обирати між війною і миром. Кожен громадянин зобов’язаний це розуміти", – заявив президент Болгарії.
За його словами, якщо війна продовжиться, то Україна нібито стане "демографічно спустошеною країною, з повністю зруйнованою інфраструктурою, промисловістю, виробництвом, і це матиме надзвичайно серйозні наслідки для всієї Європи".
Крім того, Радев закликав до політичних зусиль заради миру, а не до надання зброї.
"Зі зброєю, без зброї - ми йдемо до однакового результату. Ми повинні це усвідомити. Різниця буде в тисячах людських жертв і зруйнованій країні (Україні - ред.), за відновлення якої нам доведеться заплатити", - додав він.
- У липні 2023 року президент України Володимир Зеленський розкритикував президент Болгарії Румена Радева через його слова про те, що зброя не допоможе завершити повномасштабну війну проти Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.43 Купівля 39.43Продаж 39.97
- EUR Купівля 42.73Продаж 43.45
- Актуальне
- Важливе