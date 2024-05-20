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Президент Болгарії Радев назвав перемогу України у війні з Росією "неможливою"

20 травня, 2024 понедiлок
10:51
Світ Румен Радев

Президент Болгарії Румен Радев вважає, що перемога України у війні проти Росії є неможливою. Він також пов'язав війну із замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо

Зміст

Про це повідомляє Euractiv.

Відповідаючи на запитання журналіста, який сигнал замах на Фіцо послав Європі, болгарський президент говорив про російське вторгнення в Україну.

"Неприйнятно представляти продовження війни і неможливу перемогу над Росією як єдине можливе рішення", - заявив Радев і додав, що "вкрай небезпечно, щоб конфлікт між Росією і Україною розпалювався і в Європі".

За словами Радева, кожен день продовження російсько-української війни "неминуче" впливає на вибори у Європі, США, і загалом у всьому світі.

"На цих і наступних виборах ми будемо обирати між війною і миром. Кожен громадянин зобов’язаний це розуміти", – заявив президент Болгарії.

За його словами, якщо війна продовжиться, то Україна нібито стане "демографічно спустошеною країною, з повністю зруйнованою інфраструктурою, промисловістю, виробництвом, і це матиме надзвичайно серйозні наслідки для всієї Європи".

Крім того, Радев закликав до політичних зусиль заради миру, а не до надання зброї.

"Зі зброєю, без зброї - ми йдемо до однакового результату. Ми повинні це усвідомити. Різниця буде в тисячах людських жертв і зруйнованій країні (Україні - ред.), за відновлення якої нам доведеться заплатити", - додав він.

  • У липні 2023 року президент України Володимир Зеленський розкритикував президент Болгарії Румена Радева через його слова про те, що зброя не допоможе завершити повномасштабну війну проти Росії.
Теги:
Україна
Росія
Болгарія
Війна з Росією
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