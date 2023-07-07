Зеленський розкритикував президента Болгарії за проросійську позицію щодо війни в Україні

Про це інформує Politico.

За даними видання, Радев заявив, що "воєнного рішення не існує, а зброя нічого не вирішить". Зеленський же у відповідь на це розкритикував заяву болгарського президента.

"Не дай Боже, щоб з вами сталася якась трагедія і ви б опинилися на моєму місці. А якщо люди зі спільними цінностями не допоможуть, що робитимете ви? Ви би сказали: Путін, будь ласка, захопи територію Болгарії?" - сказав президент України.

Він додав, що, імовірно, Радев як справжній президент не пішов би на компроміс, який би передбачав втрату незалежності Болгарії.

Також Зеленський розкритикував Радева за те, що той переважно називає повномасштабне вторгнення "конфліктом", а не "війною". Він відкинув пропозицію болгарського президента про дипломатичне врегулювання війни та наголосив, що Росія розпочала "війну на знищення українців, а не інших держав".

Президент України також зазначив, що уряд Софії, що суперечить Радеву, вчинив правильно, надавши Україні зброю. Він наголосив, що яку б кількість зброї не мала Болгарія і скільки б добрих людей не було в країні, цього буде недостатньо, щоб воювати проти 160 млн росіян. На його думку, саме тому важливо давати зброю, щоб Україна могла захистити себе.

"Україна і НАТО повинні мати спільні цінності. Інакше й не може бути. Ви не можете підтримувати Росію та підтримувати балансуючу позицію, тому що Росія хоче зруйнувати НАТО, хоче зруйнувати Європу та Європейський Союз; це їхня мета. Ви мене розумієте?" - наголосив Зеленський.

Зрештою Радев заявив, що має певну пропозицію. Утім перед тим, як продовжити розмову із Зеленським, він попросив прибрати телекамери.