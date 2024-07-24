Президент Болгарії Радев зізнався, що був проти призначення прозахідного посла в Києві, який підтримує військову допомогу Україні

Про це пише Radio Free Europe.

Зазначається, що тимчасовий уряд прем’єр-міністра Дімітара Главчева використав обхідний шлях, який не потребує підпису президента, щоб призначити посла у Києві, посада якого залишалася вакантною з 2022 року.

Після цього Радев, якого критики звинувачують у прокремлівських позиціях, заявив, що уряд обійшов конституцію, призначивши Миколу Ненчева послом у Києві.

Водночас Главчев, якого у квітні призначили т.в.о. прем’єр-міністром, відповів, що призначення Ненчева тимчасовим послом здійснили відповідно до болгарського законодавства.

Президент Болгарії зазначив, що попередній прем'єр Ніколай Денков "наполягав" на призначенні Ненчева на посаду посла, проте Радев відмовив.

"Я рішуче відмовився, тому що кандидат не має необхідних професійних якостей або знань для цієї важливої посади", - сказав президент Болгарії.

У виданні додали, що Микола Ненчев був міністром оборони у 2014 - 2017 роках і загалом є прозахідною фігурою, який публічно виступає на користь військової допомоги Україні.