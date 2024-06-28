Президент Болгарії Радев відмовився очолити делегацію на зустрічі НАТО, пояснивши це позицією щодо підтримки України
Президент Болгарії Румен Радев відмовився очолити та брати участь у болгарській делегації на саміті НАТО через позицію щодо підтримки України
Про це повідомляє пресслужба Радева, передає "Радіо свобода".
Через кілька годин після того, як виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев заявив, що Радев повинен очолити делегацію, президент відмовився від будь-якої участі.
Раніше пресцентр уряду повідомив, що у саміті братимуть участь і Радев, і Главчев, але не було відомо, хто з них очолить болгарську делегацію.
"Якщо президент буде брати участь, він, звичайно, його очолить", - сказав Главчев журналістам у четвер, на наступний день після того, як уряд запропонував Радеву очолити делегацію.
Однак пізніше в четвер прес-служба президента повідомила, що він відхилив пропозицію і не братиме участі у саміті. Причина полягає в тому, що у своїй пропозиції Рада міністрів пише, що Радев повинен буде представити рамкові позиції і на їх основі "затвердити та/або підтвердити" документи, представлені на засіданні.
"Глава держави не приймає деякі положення прийнятих Радою міністрів рамкових позицій, що стосуються зобов'язань, які наша країна бере на себе щодо війни в Україні", - йдеться в позиції Радева.
Що це за рамкові посади у президента та в Раді міністрів не повідомляють.
У відповідь на позицію президента лідер ДПС Пеєвскі розкритикував Радева, заявивши, що той служить іноземним, а не національним болгарським інтересам, і що його заяви підпорядковані "залежності та зв'язкам зі Сходом".
Саміт НАТО пройде з 9 по 11 липня у Вашингтоні.
- Президент Болгарії Румен Радев вважає, що перемога України у війні проти Росії є неможливою. Він також пов'язав війну із замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.
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