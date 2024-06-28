Президент Болгарії Радев відмовився очолити делегацію на зустрічі НАТО, пояснивши це позицією щодо підтримки України

Про це повідомляє пресслужба Радева, передає "Радіо свобода".

Через кілька годин після того, як виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев заявив, що Радев повинен очолити делегацію, президент відмовився від будь-якої участі.

Раніше пресцентр уряду повідомив, що у саміті братимуть участь і Радев, і Главчев, але не було відомо, хто з них очолить болгарську делегацію.

"Якщо президент буде брати участь, він, звичайно, його очолить", - сказав Главчев журналістам у четвер, на наступний день після того, як уряд запропонував Радеву очолити делегацію.

Однак пізніше в четвер прес-служба президента повідомила, що він відхилив пропозицію і не братиме участі у саміті. Причина полягає в тому, що у своїй пропозиції Рада міністрів пише, що Радев повинен буде представити рамкові позиції і на їх основі "затвердити та/або підтвердити" документи, представлені на засіданні.

"Глава держави не приймає деякі положення прийнятих Радою міністрів рамкових позицій, що стосуються зобов'язань, які наша країна бере на себе щодо війни в Україні", - йдеться в позиції Радева.

Що це за рамкові посади у президента та в Раді міністрів не повідомляють.

У відповідь на позицію президента лідер ДПС Пеєвскі розкритикував Радева, заявивши, що той служить іноземним, а не національним болгарським інтересам, і що його заяви підпорядковані "залежності та зв'язкам зі Сходом".

Саміт НАТО пройде з 9 по 11 липня у Вашингтоні.