Президент Камеруну у 92-річному віці оголосив намір балотуватися на восьмий термін
Найстаріший глава держави у світі, 92-річний президент Камеруну Поль Бія, заявив про намір балотуватися на посаду у восьмий раз
Про це повідомляє BBC.
"Будьте впевнені, що моя рішучість служити вам відповідає терміновості викликів, з якими ми стикаємося", – написав Бія у Х.
За його словами, він прийняв рішення знову балотуватися після "численних і наполегливих" дзвінків людей з усіх регіонів Камеруну та діаспори.
"Адміністрація Бії зіткнулася з критикою через корупцію, розкрадання, погане управління та нездатність вирішити проблеми безпеки. Також були побоювання щодо його здоров'я та здатності керувати. Його відсутність на публіці більше шести тижнів минулого року призвела до спекуляцій про його благополуччя та необґрунтованих чуток про те, що він помер", – пише BBC.
Поль Бія ніколи не програвав президентські вибори після приходу до влади в 1982 році.
"І якщо він виграє ще один семирічний термін, він може бути президентом, поки йому не виповниться майже 100 років", – додають у матеріалі.
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