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Президент Колумбії заявив про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем. У Тель-Авіві відреагували

2 травня, 2024 четвер
06:28
Світ президент Колумбії Густаво Петро

У середу, 1 травня, президент Колумбії Густаво Петро оголосив про розрив урядом країни дипломатичних відносин з Ізраїлем через незгоду між двома країнами стосовно ситуації в Газі

Про це пише АР.

"Завтра (у четвер, 2 травня - ред.) дипломатичні відносини з Державою Ізраїль будуть розірвані... за те, що вони мають геноцидного президента", - заявив Петро під час маршу у столиці Колумбії.

Колумбійський лідер вкотре назвав ізраїльську військову операцію в Газі "геноцидом". Раніше він призупинив закупівлю зброї в Ізраїлі та порівняв дії цієї країни у регіоні з діями нацистської Німеччини.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац у соцмережі X відреагував на коментарі Петра. За його словами, історія запам'ятає, що Густаво Петро "вирішив стати на бік найогидніших монстрів, відомих людству, які спалювали немовлят, вбивали дітей, ґвалтували жінок і викрадали невинних мирних жителів".

"Відносини між Ізраїлем і Колумбією завжди були теплими, і жодному антисемітському і сповненому ненависті президенту не вдасться це змінити. Держава Ізраїль буде продовжувати захищати своїх громадян без турбот і страху", - написав Кац.

  • Ще у листопаді 2023 року президенти Чилі та Колумбії заявляли, що відкликали послів в Ізраїлі через "порушення Ізраїлем міжнародного гуманітарного права в секторі Гази". 
Теги:
політика
Ізраїль
Колумбія
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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