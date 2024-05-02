Президент Колумбії заявив про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем. У Тель-Авіві відреагували

Про це пише АР.

"Завтра (у четвер, 2 травня - ред.) дипломатичні відносини з Державою Ізраїль будуть розірвані... за те, що вони мають геноцидного президента", - заявив Петро під час маршу у столиці Колумбії.

Колумбійський лідер вкотре назвав ізраїльську військову операцію в Газі "геноцидом". Раніше він призупинив закупівлю зброї в Ізраїлі та порівняв дії цієї країни у регіоні з діями нацистської Німеччини.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац у соцмережі X відреагував на коментарі Петра. За його словами, історія запам'ятає, що Густаво Петро "вирішив стати на бік найогидніших монстрів, відомих людству, які спалювали немовлят, вбивали дітей, ґвалтували жінок і викрадали невинних мирних жителів".

"Відносини між Ізраїлем і Колумбією завжди були теплими, і жодному антисемітському і сповненому ненависті президенту не вдасться це змінити. Держава Ізраїль буде продовжувати захищати своїх громадян без турбот і страху", - написав Кац.