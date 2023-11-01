Колумбія та Чилі відкликають послів в Ізраїлі для консультацій через удари по Газі
Президент Чилі Габріель Борік заявив, що країна відкликає свого посла в Ізраїлі через "порушення Ізраїлем міжнародного гуманітарного права в секторі Гази". Колумбія також викликала свого посла в Ізраїлі на консультацію
Про це повідомляє CNN.
"Враховуючи неприйнятні порушення міжнародного гуманітарного права, які Ізраїль припустився в секторі Гази, уряд Чилі вирішив відкликати посла Чилі в Ізраїлі Хорхе Карвахаля в Сантьяго для консультацій", — йдеться в заяві міністерства закордонних справ Чилі 31 жовтня.
МЗС Чилі заявило, що рішуче засуджує та з великим занепокоєнням спостерігає за військовими операціями, "які на даному етапі свого розвитку спричиняють колективне покарання палестинського цивільного населення в Газі, не поважають фундаментальних норм міжнародного права, про що свідчить більш ніж вісім тисяч мирних жертв, переважно жінок і дітей".
Чилі закликала до негайного припинення бойових дій, щоб дозволити розгорнути операцію з гуманітарної підтримки для допомоги людям в Газі.
Президент Колумбії Густаво Петро у соціальній мережі X (раніше twitter) написав: "Якщо Ізраїль не припинить різанину палестинського народу, ми не зможемо бути там".
МЗС Колумбії поки не оприлюднило заяву.
- 31 жовтня Болівія звинуватила Ізраїль у злочинах проти людяності у секторі Гази та розірвала з ним дипломатичні відносини.
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