Колумбія та Чилі відкликають послів в Ізраїлі для консультацій через удари по Газі

Про це повідомляє CNN.

"Враховуючи неприйнятні порушення міжнародного гуманітарного права, які Ізраїль припустився в секторі Гази, уряд Чилі вирішив відкликати посла Чилі в Ізраїлі Хорхе Карвахаля в Сантьяго для консультацій", — йдеться в заяві міністерства закордонних справ Чилі 31 жовтня.

МЗС Чилі заявило, що рішуче засуджує та з великим занепокоєнням спостерігає за військовими операціями, "які на даному етапі свого розвитку спричиняють колективне покарання палестинського цивільного населення в Газі, не поважають фундаментальних норм міжнародного права, про що свідчить більш ніж вісім тисяч мирних жертв, переважно жінок і дітей".

Чилі закликала до негайного припинення бойових дій, щоб дозволити розгорнути операцію з гуманітарної підтримки для допомоги людям в Газі.

Президент Колумбії Густаво Петро у соціальній мережі X (раніше twitter) написав: "Якщо Ізраїль не припинить різанину палестинського народу, ми не зможемо бути там".

МЗС Колумбії поки не оприлюднило заяву.