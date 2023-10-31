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Болівія оголосила, що розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем

31 жовтня, 2023 вiвторок
23:06
Світ Прапор Ізраїлю

Болівія звинуватила Ізраїль у злочинах проти людяності у секторі Гази та розірвала з ним дипломатичні відносини

Про це повідомляє The Guardian

Міністерство іноземних справ Болівії заявило про розірвання дипломатичних відносин з Ізраїлем на пресконференції 31 жовтня. 

Болівія пішла на такий крок після звинувачень на адресу Ізраїлю у злочинах проти людяності, які нібито було скоєно у секторі Гази.

"Ми вимагаємо припинення нападів на сектор Гази, які наразі забрали тисячі життів мирного населення та спричинили примусове переміщення палестинців", - сказала міністр Марія Нела Прада.

Болівія вже розривала дипломатичні відносини з Ізраїлем у 2009 році. У 2009 році вона зробила це після початку наступу в Газі. Країни відновили відносини у 2019 році. 

  • У вівторок, 31 жовтня, у розташованому на півночі Гази таборі біженців пролунав вибух - за попередніми даними, загинуло понад 50 людей.
  • У ЦАХАЛ заявили, що атака на табір Джабалія була частиною широкомасштабного удару по силах ХАМАСу, в ході якого було знищено командувача Ібрагіма Біарі. 

 
Ізраїль
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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