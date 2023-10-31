Болівія оголосила, що розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем

Про це повідомляє The Guardian.

Міністерство іноземних справ Болівії заявило про розірвання дипломатичних відносин з Ізраїлем на пресконференції 31 жовтня.

Болівія пішла на такий крок після звинувачень на адресу Ізраїлю у злочинах проти людяності, які нібито було скоєно у секторі Гази.

"Ми вимагаємо припинення нападів на сектор Гази, які наразі забрали тисячі життів мирного населення та спричинили примусове переміщення палестинців", - сказала міністр Марія Нела Прада.

Болівія вже розривала дипломатичні відносини з Ізраїлем у 2009 році. У 2009 році вона зробила це після початку наступу в Газі. Країни відновили відносини у 2019 році.