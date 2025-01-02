Президентка Гондурасу заявила, що країна може закрити військову базу США через політику Трампа

Про це інформує EFE, посилаючись на новорічне звернення президентки.

За її словами, у випадку масової депортації громадян Гондурасу зі США, американська військова база на території Гондурасу не матиме сенсу для існування.

"Зіткнувшись з ворожим ставленням до масового вигнання наших братів, нам довелося б розглянути питання про зміну нашої політики співпраці з США, особливо у військовій сфері, в рамках якої вони, не сплачуючи жодного цента, десятиліттями утримують на нашій території військову базу, яка в такому випадку втратила б усі підстави для існування в Гондурасі", - заявила вона.

Президентка додала, що сподівається на відкритість до конструктивного і дружнього діалогу адміністрації Трампа і що вони "не вдаватиметься до непотрібних репресій проти наших мігрантів, які, як правило, роблять великий внесок в економіку США".

Довідково. США мають військову базу в центральній частині Гондурасу. Вона була побудована на початку 1980-х років і наразі там перебувають 400 військовослужбовців.