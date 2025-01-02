Президентка Гондурасу заявила, що країна може закрити військову базу США через політику Трампа
Президентка Гондурасу Сіомара Кастро заявила, що якщо обраний президент США Дональд Трамп здійснить масову депортацію гондурасців, країна може закрити американську військову базу
Про це інформує EFE, посилаючись на новорічне звернення президентки.
За її словами, у випадку масової депортації громадян Гондурасу зі США, американська військова база на території Гондурасу не матиме сенсу для існування.
"Зіткнувшись з ворожим ставленням до масового вигнання наших братів, нам довелося б розглянути питання про зміну нашої політики співпраці з США, особливо у військовій сфері, в рамках якої вони, не сплачуючи жодного цента, десятиліттями утримують на нашій території військову базу, яка в такому випадку втратила б усі підстави для існування в Гондурасі", - заявила вона.
Президентка додала, що сподівається на відкритість до конструктивного і дружнього діалогу адміністрації Трампа і що вони "не вдаватиметься до непотрібних репресій проти наших мігрантів, які, як правило, роблять великий внесок в економіку США".
Довідково. США мають військову базу в центральній частині Гондурасу. Вона була побудована на початку 1980-х років і наразі там перебувають 400 військовослужбовців.
- Раніше Трамп підтримав заклики до плану оголошення надзвичайного стану в США з використанням військових ресурсів для реалізації програм масової депортації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.89 Купівля 41.89Продаж 42.48
- EUR Купівля 43.58Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе