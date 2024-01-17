"Пріоритет РФ - не програти війну": у Литві відреагували на сценарій на випадок програшу України, який опублікував Bild

Про це повідомляє Delfi.

"Поки не завершилися бої в Україні, важко припускати, що Росія перерозподілить пріоритети і почне згуртовувати сили на інших напрямках", - йдеться у коментарі міноборони Литви стосовно публікації німецького видання Bild щодо навчального плану війни між РФ і НАТО.

За даними відомства, Росія планує довгострокове збільшення сил у західному регіоні: "З цією метою розроблено плани розширення інфраструктури та військових частин, проводяться інфраструктурні зміни, діляться сфери командування".

"Росія зберігає значні потужності та постійно поповнює їх біля лінії фронту в Україні. Пріоритет Росії на цей момент - не програти у війні з Україною, вона спрямовує на це певні ресурси", - зазначили у військовому відомстві.

Нагадаємо, німецький таблоїд Bild оприлюднив пункти нібито таємного документа міністерства оборони ФРН, у якому міститься припущення, що ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому. У виданні наголосили, що сценарій є легендою навчань НАТО у Балтійському регіоні у 2024 році. НАТО та Бундесвер відреагували на публікацію.