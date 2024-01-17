"Пріоритет РФ - не програти війну": у Литві відреагували на сценарій на випадок програшу України, який опублікував Bild
У Міністерстві оборони Литви вважають, що доки в Україні точаться бої, Росія не має ресурсів на відкриття другого фронту. Пріоритет окупанта - не програти цю війну
Про це повідомляє Delfi.
"Поки не завершилися бої в Україні, важко припускати, що Росія перерозподілить пріоритети і почне згуртовувати сили на інших напрямках", - йдеться у коментарі міноборони Литви стосовно публікації німецького видання Bild щодо навчального плану війни між РФ і НАТО.
За даними відомства, Росія планує довгострокове збільшення сил у західному регіоні: "З цією метою розроблено плани розширення інфраструктури та військових частин, проводяться інфраструктурні зміни, діляться сфери командування".
"Росія зберігає значні потужності та постійно поповнює їх біля лінії фронту в Україні. Пріоритет Росії на цей момент - не програти у війні з Україною, вона спрямовує на це певні ресурси", - зазначили у військовому відомстві.
Нагадаємо, німецький таблоїд Bild оприлюднив пункти нібито таємного документа міністерства оборони ФРН, у якому міститься припущення, що ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому. У виданні наголосили, що сценарій є легендою навчань НАТО у Балтійському регіоні у 2024 році. НАТО та Бундесвер відреагували на публікацію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.95 Купівля 37.95Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.48Продаж 42.55
- Актуальне
- Важливе