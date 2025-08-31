Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ про Україну ЄС обговорює заморожені російські активи та способи впливу на РФ, поки та обстрілює українські міста. Акценти світових ЗМІ 31 серпня
Огляд

ЄС обговорює заморожені російські активи та способи впливу на РФ, поки та обстрілює українські міста. Акценти світових ЗМІ 31 серпня

Володимир Федорович
31 серпня, 2025 неділя
12:13
Світ про Україну

У фокусі міжнародних видань – неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, вбивство ексспікера ВРУ Андрія Парубія та заморожені активи РФ, які планують передати Україні

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ 31 серпня. 

Саміт очільників МЗС країн Євросоюзу

Як повідомляє The Guardian, міністри закордонних справ Європи зустрілися в Копенгагені, щоб обговорити можливі заходи, які змусять Москву сісти за стіл переговорів. 

Цікаво, що виступаючи на пресконференції після зустрічі, глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що Росія "явно не готується до миру".

"Європейський Союз і всі держави-члени підтримують дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення миру і припинення війни Росії. Але очевидно, що Росія не готується до миру. Навпаки: вони готуються до подальшої війни", – сказала Каллас. 

Відтак у суботу міністри обговорили варіанти нового пакета, який включає такі заходи, як заборона імпорту та мита; вторинні санкції, які торкнуться третіх сторін, що ведуть торгівлю з країною; а також посилення заходів проти суден російського тіньового флоту, які використовуються для обходу західних санкцій на експорт нафти.

Окрім того, міністри обговорили війну в Газі та поглиблення гуманітарної кризи в цьому регіоні.

Також у виданні наголошують, що саміт був неформальною зустріччю і як такий не передбачав зобов'язань міністрів щодо будь-яких конкретних кроків. Водночас додають, що відбулась подія відбулась "наприкінці насиченого насильством тижня". 

"У четвер Росія завдала потужного авіаудару по Києву, в результаті якого загинуло щонайменше 21 особа. Також вночі було завдано удару по п'ятиповерховому житловому будинку, в результаті якого загинула одна особа і 24 отримали поранення в Запоріжжі, а Дніпропетровська область зазнала "масового нападу" рано в суботу, як повідомив її губернатор, з ударами по Дніпру та Павлограду", – пишуть у The Guardian. 

Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя, фото: Іван Федоров

Поруч із тим, у статті зачепили і тему жахливого вбивства колишнього спікера Верховної ради України Андрія Парубія у Львові. Там наголосили, що нардеп був ключовою фігурою в проєвропейській революції Майдану 2013 року в Україні. 

ЄС поновлює розмови про використання російських заморожених активів на користь України

Європейський Союз розгляне можливість використання заморожених російських активів для фінансування оборони та відбудови України після війни, повідомляє Reuters. Однак, на чому наголосила глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас, конфіскація цих активів на цей час є політично нереалістично.

Україна та деякі країни ЄС, зокрема Естонія, Литва та Польща, заявили, що ці активи слід конфіскувати вже зараз і використати для підтримки Києва. У виданні додають, що ці заклики посилилися, оскільки Україна стикається з дефіцитом фінансування в розмірі десятків мільярдів євро лише на наступний рік.

Однак "важковаговики ЄС", Франція і Німеччина, а також Бельгія, яка володіє більшістю цих активів, відкинули таку ідею. Вони, пише Reuters, поставили під сумнів законність такого кроку і його потенційний вплив на євро. Водночас вони зазначили, що прибутки від активів використовуються для підтримки України.

За даними ЄС, в результаті санкцій, введених проти Москви за вторгнення в Україну, в блоці заморожено близько 210 млрд євро ($245,85 млрд) російських активів. 

"Немислимо, щоб Росія коли-небудь побачила ці гроші, якщо вона не компенсує Україні збитки, завдані війною. Ми не бачимо, щоб вони платили, тому нам потрібна стратегія виходу для використання активів, коли війна закінчиться", – сказала  Каллас, виступаючи після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені.

Читайте також: Україна купувала в Словаччини та Угорщини пальне з російської нафти. Чи вплине його відсутність на ціни

Більше новин
