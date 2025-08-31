Україна купувала в Словаччини та Угорщини пальне з російської нафти. Чи вплине його відсутність на ціни

Удари українських безпілотників по нафтопроводу "Дружба", які уже кілька разів призводили до зупинки транзиту російської нафти, змушують неабияк хвилюватись проросійську владу Словаччини та Угорщини. Утім, вони також привернули увагу до іншої проблема: нафта з РФ досі йде транзитом через територію України, а потім повертається до нас у вигляді пального.

У Словаччині заявили про можливий дефіцит в Україні без словацького дизелю

Після однієї з атак на "Дружбу" міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Україна шкодить власним інтересам, ризикуючи дефіцитом палива на своїй території. Бо їхній завод Slovnaft у Братіславі, який переробляє російську нафту, є важливим постачальником дизелю в Україні. За даними Бланара, на словацький дизель з російської нафти припадає 10% місячного споживання в України.

До слова, завод словацький нафтопереробний завод Slovnaft належить угорській MOL Group, чверть акцій якої належить уряду Угорщини.

"Щодо ймовірного дефіциту в Україні – я впевнений, що це блеф, – каже керівник консалтингової агенції "А-95" Сергій Куюн. – Насправді єдине, що вони правильно говорять, це те, у балансі нашого ринку дизпального десь 10% справді на них припадає. Але насправді ми легко можемо замістити не лише ці 10%, а 40% пального".

На думку експерта, насправді саме Словаччина більше зацікавлена у поставках пального в Україну, оскільки ми для них – великий покупець.

"Ми собі знайдемо нове пальне. А от чи знайдуть вони собі такого покупця? Я особисто не впевнений. Тому, чесно кажучи, думаю, що саме словаки постраждають, якщо вони нам припинять постачання пального", – каже Сергій Куюн.

При цьому він впевнений: і Словаччина, і Угорщина мають можливість забезпечити свої нафтопереробні заводи неросійською нафтою через нафтопровід Adria з хабу у Середземному морі. Однак дисконтом на нафту Росія розраховується з владою цих країн за блокування просування України в НАТО та ЄС.

Скільки дизелю надходить в Україну зі Словаччини та Угорщини

"Структура постачання пального в Україну є дуже диверсифікованою, – каже у коментарі "Еспресо” президент Нафтогазової Асоціації України Ярослав Старовойтенко. – Після повномасштабного вторгнення у 2022 році основними джерелами для українського ринку стали країни ЄС, США та Середземноморського регіону. У 2024 Україна імпортувала із Словаччини та Угорщини близько 560 тис. тонн дизельного пального, тобто приблизно 7–8% від загального балансу споживання дизеля в Україні".

Натомість найбільші частки у 2024 році належали Греції, Польщі, Туреччині, Литві, США. Зокрема, частка Греції в дизельному пальному сягала понад 20%, Польщі – близько 10%, Туреччини та США – майже по 10%, Литви – понад 7%.

"Тому частка Словаччини та Угорщини не є визначальною для балансу українського ринку"-- каже Ярослав Старовойтенко. – Український ринок вже кілька років працює за принципом гнучкої логістики завдяки розвитку морських маршрутів, автопостачання та залізничних коридорів. Тобто обсяги зі Словаччини та Угорщини можуть бути компенсовані з інших джерел".

Чи може повна зупинка "Дружби" призвести до зростання цін на нафтопродукти в ЄС

На думку Ярослава Старовойтенка, навіть якщо нафтопровід "Дружба" повністю зупиниться, це не матиме помітних наслідків на європейський ринок пального.

"Що стосується ринку ЄС: повна зупинка нафтопроводу "Дружба" матиме локальні наслідки передусім для Словаччини та Угорщини, які зберігають певну залежність від цього маршруту. На нашу думку, для ЄС ситуація не є критичною. Європейський Союз має достатньо альтернативних каналів постачання – від морських терміналів у Середземномор’ї до глобальних ринків, – каже президент Нафтогазової асоціації. – Таким чином, навіть попри воєнні виклики, український ринок пального залишається стійким, а його ціни визначаються не одним джерелом, а збалансованою структурою імпорту".

За даними ексголови Оператора газотранспортної системи України Сергія Макогона, у липні 2025 п'ять найбільших імпортерів російського викопного палива з ЄС заплатили росіянам €1,1 млрд. Більшість цього імпорту (67%) - це несанкціонований трубопровідний газ (через Туреччину) та СПГ. Решта – постачання сирої нафти до Угорщини та Словаччини південною гілкою нафтопроводу "Дружба" через Україну.

Саме Угорщина була найбільшим імпортером російських енергоресурсів ЄС у липні придбавши сирої нафти на €200 млн та трубопровідного газу на €285 млн). Словаччина придбала купувала сирої нафти через на €169 млн.

"Зупинка прокачування нафтопроводом "Дружба" призводить до щомісячних втрат російського експорту сирої нафти на €370 млн, або €1,5 млрд до кінця 2025 року", – додав Сергій Макогон.

Водночас на сайті MOL Group на початку серпня повідомили про підписання угоди про торгівлю нафтою з національною нафтовою компанією Казахстану КазМунайГаз. І партія у 85 тис. тонн сирої нафти для MOL Group прибула у порт Омишаль ( Хорватія).