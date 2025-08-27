За блокування руху України в ЄС та НАТО Угорщина і Словаччина отримують дисконт на російську нафту, тому для них така важлива "Дружба", – експерт

Про це у коментарі Еспресо заявив керівник Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

"Є всі підстави вважати, що в Угорщини та Словаччини є всі можливості, щоб завантажити свої заводи не російською нафтою. Зокрема, у них є нафтопровід Adria. Він транспортує нафту з Адріатичного моря, а по факту Середземного. Середземне море – величезний хаб. Там є і азербайджанська, іранська, і саудівська, штатівська. Тобто нафти там купа, її не проблема купити. Але, вони вочевидь заробляють на російській нафті додатковий кремлівський там дисконт, то безумовно їм саме російську нафту вигідніше переробляти".

На думку експерта, дисконт на нафту є платою РФ цим країнам за те, що вони блокують просування України у НАТО та ЄС.

"Якщо вірити повідомленням, що у них дисконт на нафту десь 20% за їхні послуги з блокування, просування України в НАТО і в ЄС, то це на рік десь порядку до 1 млрд євро. Для цих невеличких країн це величезні гроші. І цей мільярд – це понад ту маржу, яку вони можуть отримувати, переробляючи нафту, куплену за ринковими цінами. Тобто це дуже вигідний для них бізнес, на якому тримається це не просто заробіток країн, режим Орбана на цьому тримається. Ціна на бензин в Угорщині найнижча в Європі, – каже Сергій Куюн.

Дешева російська нафта дозволяє Орбану утримувати свої політичні сили, тому офіційний Будапешт та гостро реагує на атаки по нафтопроводу "Дружба" та зупинки поставок нафти з РФ.

"Для Орбана це питання політичного життя і смерті. Звісно, що він дуже нервує. Як кажуть, Кащеєва смерть в цій нафті. Тому ми і бачимо ці істерики. Насправді у них є де взяти нафту. Наприклад, завод Unipetrol в Чехії, який належить Оrlen нещодавно заявив, що відмовився від постачань через "Дружбу", хоча там дуже складна логістика. Це завод у набагато гіршому географічному становищі, ніж в угорці в і словаків, але він це зробив. Тож тут лише питання політичної волі", – каже Сергій Куюн.

Що відомо про атаки безпілотників по нафтопроводу "Дружба"

13 серпня дрони атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопродоводу "Дружба" у Брянській області.

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ. В Угорщині розкритикували атаку, Сибіга порадив скаржитися Москві.

Уже наступного дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що 19 серпня нафтопровід "Дружба", який повністю зупинив роботу через удари українських дронів, запрацював знову. Однак 21 серпня командувач Сил Безпілотних Систем Роберт Бровді повідомив про нову атаку на перекачувальну станцію "Унеча".

Удари по нафтопроводу "Дружба", через який Словаччина та Угорщина отримують російську нафту (через територію України), викликала обурення в очільників цих країн. Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Україна таким чином шкодить власним інтересам, бо може залишитись без словацького пального.

Міністри закордонних справ Угорщини й Словаччини поскаржилися на Україну в Єврокомісію через удари по нафтопроводу "Дружба".

