Нафтопровід "Дружба" відновив роботу, - очільник МЗС Угорщини

Про це він написав у facebook.

За словами очільника МЗС, постачання нафти до Угорщини по нафтопроводу "Дружба" вдалося відновити. За це він подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну.

Читайте також: Російські НПЗ й газопровід "Дружба" є законними військовими цілями, - Defense Express

"Ми очікуємо, що Україна не вчинить нової атаки на нафтопровід, який має критичне значення для енергопостачання нашої країни. Ця війна не наша, не втягуйте нас у неї", - заявив Сіярто.