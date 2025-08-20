Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Нафтопровід "Дружба" відновив роботу, - очільник МЗС Угорщини

Нафтопровід "Дружба" відновив роботу, - очільник МЗС Угорщини

Ольга Бабишена
20 серпня, 2025 середа
09:29
Світ нафтопровід "Дружба"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що 19 серпня нафтопровід "Дружба", який повністю зупинив роботу через удари українських дронів, запрацював знову

Зміст

Про це він написав у facebook. 

За словами очільника МЗС, постачання нафти до Угорщини по нафтопроводу "Дружба" вдалося відновити. За це він подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну.

Читайте також: Російські НПЗ й газопровід "Дружба" є законними військовими цілями, - Defense Express

"Ми очікуємо, що Україна не вчинить нової атаки на нафтопровід, який має критичне значення для енергопостачання нашої країни. Ця війна не наша, не втягуйте нас у неї", - заявив Сіярто.

  • У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ. В Угорщині розкритикували атаку, Сибіга порадив скаржитися Москві. 
