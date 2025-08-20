Нафтопровід "Дружба" відновив роботу, - очільник МЗС Угорщини
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що 19 серпня нафтопровід "Дружба", який повністю зупинив роботу через удари українських дронів, запрацював знову
Про це він написав у facebook.
За словами очільника МЗС, постачання нафти до Угорщини по нафтопроводу "Дружба" вдалося відновити. За це він подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну.
Читайте також: Російські НПЗ й газопровід "Дружба" є законними військовими цілями, - Defense Express
"Ми очікуємо, що Україна не вчинить нової атаки на нафтопровід, який має критичне значення для енергопостачання нашої країни. Ця війна не наша, не втягуйте нас у неї", - заявив Сіярто.
- У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ. В Угорщині розкритикували атаку, Сибіга порадив скаржитися Москві.
