Російські НПЗ й газопровід "Дружба" є законними військовими цілями, - Defense Express

Про це в етері Еспресо заявив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Варто відразу пояснити, що всі російські обʼєкти нафтопереробного сектору, а також ті, які використовуються ворогом для постачання енергоносіїв, є військовими цілями. Зокрема, й газопровід “Дружба”. Ворог використовує цей газопровід для експорту нафтопродуктів для отримання фінансів, які росіяни використовують для ведення війни проти України. Нафтопереробні заводи також належать до військових об'єктів. З нещодавнього - підприємство у Волгограді - "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка". Це підприємство переробляє до 5% нафти від усього обсягу нафтопереробного сектору РФ на рік. Також там виготовляють всі види пального. В першу чергу ті види, які використовуються збройними силами країни-агресора для ведення цієї війни. Зокрема, дизельне пальне й три види керосину, який використовується для літаків противника, а також всі види бензину. Понад 17 млн тонн нафтопродуктів це підприємство готує щороку. Тож, крім того, що це пальне постачається напряму російські окупаційній армії, ще й частково відправляється на експорт забезпечуючи прибуток і можливості продовжувати цю війну. Саме тому, всі ці підприємства є цілком законним військовими цілями для Сил оборони України", - пояснив Рябих.

Експерт зауважив, що частота й ефективність ударів по території РФ свідчить про те, що українські підприємства ОПК з виробництва далекобійних засобів вийшли на заплановані обсяги виробництва.

"За повідомленнями окупантів є влучання в їхні цивільні обʼєкти. Втім, в тих же російських telegram-каналах пишуть про те, що ці влучання є наслідком роботи їхньої ж протиповітряної оборони, яка збивала добрі дрони. Ці ж дрони летіли саме на військові обʼєкти. Україна не веде й не вела боротьбу з цивільними обʼєктами на території РФ. Варто також зауважити, що частота й ефективність наших ударів по території РФ засвідчують, що українські підприємства вийшли заплановані обсяги виробництва далекобійних засобів", - підсумував він.