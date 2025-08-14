Волгоград атакували безпілотники, на НПЗ виникла пожежа

Про це повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров у телеграм.

За його словами, Волгоградська область зазнала масованої атаки безпілотників. Унаслідок цього сталася пожежа на нафтопереробному заводі.

"Сьогодні вночі силами ППО Міністерства оборони Росії було відбито масовану атаку БПЛА на територію Волгоградської області. Внаслідок падіння уламків виникло розлиття та займання нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ. Пожежні служби оперативно розпочали пожежогасіння. За попередніми даними, постраждалих немає", - прокоментував Бочаров.

Імовірно йдеться про "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереробка". Цей НПЗ переробляє суміш малосірчистих західносибірських і нижньоволзьких нафт. Цього року це підприємство вже атакували двічі.



