Головна Світ про Україну ЄС планує створити "дронову стіну", а у вересні просування російських військ в Україні сповільнилося. Акценти світових ЗМІ 2 жовтня
ЄС планує створити "дронову стіну", а у вересні просування російських військ в Україні сповільнилося. Акценти світових ЗМІ 2 жовтня

Володимир Федорович
2 жовтня, 2025 четвер
12:38
У фокусі міжнародних видань – за даними ЗМІ Москва захопила найменшу територію, починаючи з травня цьогоріч, в той час, як Євросоюз готується захищати своє небо від РФ

Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 2 жовтня.

Росія загрожує повітряному простору НАТО, а ЄС планує створити захист від дронів

Як повідомляє Washhington Post, лідери ЄС заявляють, що хочуть побудувати "дронову стіну" вздовж кордонів з Росією та Україною після того, як вторгнення в повітряний простір НАТО викликали тривогу.

У виданні наголошують, що такі заяви з’явились після того, як російські дрони фактично викрили вразливості альянсу під керівництвом США до дешевої, надзвичайно смертоносної зброї, яка змінила характер ведення війни.

"Дронна стіна – це мережа датчиків, пристроїв для глушіння сигналів та військових технологій, призначених для виявлення та перехоплення невеликих дронів, які рухаються роями або літають настільки низько, що можуть проникнути повз стандартні радари", – йдеться у матеріалі WP.

поліцейський аеропатруль

Поліцейський аеропатруль у Запоріжжі, фото: Національна поліція України

План хочуть реалізувати в країнах східного флангу. Подейкують, що він обійдеться у мільярди й базуватиметься на можливостях, випробуваних на полі бою в Україні, де дрони, які використовують в небі, на суші та на морі, часом завдавали руйнувань набагато дорожчому традиційному військовому обладнанню та транспортним засобам, включаючи танки та кораблі.

Також там додають, що ця ідея набула нової актуальності після недавніх вторгнень у повітряний простір НАТО, зокрема в Польщі, Естонії, Румунії та Данії.

Окрім того, польські офіційні особи заявили, що дрони, які порушили повітряний простір країни, були російськими. Але данські офіційні особи ще не ідентифікували дрони, які змусили закрити аеропорти в останні дні, однак влада вже заборонила всі цивільні польоти дронів цього тижня напередодні саміту ЄС, який відбудеться в середу в Копенгагені.

На цьому саміті лідери 27 країн ЄС обговорять питання про стіну дронів. Також там ітиметься про збільшення фінансування для збільшення виробництва в Україні. 

У вересні наступ російських окупаційних військ в Україні суттєво сповільнився

Цитуючи дані моніторингової групи DeepState, у CNN вказують, що у вересні просування Росії в Україну сповільнилося майже наполовину, і Москва захопила найменше територій з травня цьогоріч.

"У вересні росіянам вдалося захопити 259 квадратних кілометрів. Відтак ворог окупував на 44% менше території, ніж у серпні. Протягом місяця росіяни змогли окупувати 0,04% від загальної площі країни, що в цілому становить 19,04%", – йдеться у звіті, опублікованому в середу DeepState.

Окрім того, у середу головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що за останню добу його війська відновили контроль над 2,2 км2 української території.

Олександр Сирський під час поїздки на Добропільський напрямок, фото: Олександр Сирський

"Були проведені операції з наступу та пошуку з метою знищення ворога на території площею 3 км2 в Покровському районі Донецької області. Наші штурмові підрозділи просунулися від 100 до 1400 м у певних напрямках", – сказав він.

Також минулого тижня український генерал заявив, що його війська ведуть бої на фронті протяжністю майже 1250 км, оскільки Росія розпочала численні невеликі піхотні атаки, використовуючи тактику, яку він назвав "тисячею порізів".

Сирський пояснив, що цей метод передбачає одночасне використання великої кількості невеликих штурмових груп, що складаються з чотирьох-шести солдатів, які просуваються, використовуючи рельєф місцевості, яри та насадження, з основним завданням проникнути якомога глибше на нашу територію.

Попри це, Головнокомандувач зазначив, що в цілому ситуація перебуває під контролем, а Україні останнім часом вдається досягати певних успіхів. 

Читайте також: Яку зброю нам критично важливо отримати від Сполучених Штатів

