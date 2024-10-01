"Стратегічно нестабільний" Путін перевершує небезпеку часів холодної війни, а Росія збільшить оборонний бюджет на 25%. Акценти світових ЗМІ 1 жовтня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 1 жовтня.

"Стратегічно нестабільний" Путін перевершує небезпеку часів холодної війни

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Світ живе у небезпечні часи, навіть більш небезпечні, ніж часи холодної війни, переконаний новий верховний головнокомандувач збройними силами Швеції Мікаель Клессон, пише Politico.

"Є багато схожого, але водночас вона в різних аспектах більш непередбачувана, ніж холодна війна", – говорить він. – Тоді були інші механізми та діалог".

Він назвав Росію "стратегічно нестабільною" і підкреслив, що Кремль створює "безліч різних типів загроз", зокрема і "звичайне військове насильство", і гібридну війну, яку Клессон описує як "експлуатацію вразливих місць у суспільстві".

Швеція подала заявку на вступ до НАТО разом з Фінляндією невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року і стала 32-м членом Альянсу в березні.

Росія неодноразово погрожувала напасти на НАТО та її союзників протягом останніх років. На початку цього місяця головний дипломат Москви заявив, що вона "повністю готова" до війни з арктичними членами Альянсу, одним з яких є Швеція.

Міністр оборони Швеції Мікаель Бюден, який йде у відставку, попередив у травні, що російський лідер Владімір Путін "в обидва ока стежить" за шведським островом Готланд.

"Якщо Росія візьме під контроль і перекриє Балтійське море, це матиме величезний вплив на наше життя – у Швеції та всіх інших країнах, що межують з Балтійським морем. Ми не можемо цього допустити", – наголосив Бюден.

Росія збільшить оборонний бюджет на 25%

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Росія збільшить свої витрати на оборону на 25%, до найвищого в історії рівня, оскільки Владімір Путін обіцяє продовжувати війну в Україні та подальшу ескалацію свого протистояння із Заходом, повідомляє The Guardian.

Останнє заплановане збільшення витрат призведе до того, що оборонний бюджет Росії у 2025 році сягне рекордних 13,5 трлн рублів (109 млрд фунтів стерлінгів), згідно з проєктом бюджетних документів, опублікованим у понеділок на сайті парламенту. Це приблизно на 3 трлн рублів більше, ніж було виділено на оборону цього року, що стало попереднім рекордом.

Разом витрати на оборону і безпеку становитимуть близько 40% від загальних державних витрат Росії. Бюджет на 2025 рік свідчить, зауважує видання, що Путін прийняв те, що економісти назвали "військовим кейнсіанством", яке характеризується значним зростанням військових витрат, що підживлюють війну в Україні, стимулюють бум споживчих витрат і призводять до зростання інфляції.

Очевидно, що витрати на армію і безпеку перевищать сукупні витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику і національну економіку, пише The Guardian, посилаючись у цій думці на російське економічне видання.

Згідно з проєктом бюджету, очікується, що соціальні витрати скоротяться на 16% з 7,7 трлн рублів цього року до 6,5 трлн рублів наступного року.

Масштабні російські інвестиції у військову сферу занепокоїли європейських фахівців з військового планування, які заявили, що НАТО недооцінило здатність Росії вести довготривалу війну. Тим часом Україна стикається з невизначеністю щодо рівня майбутньої підтримки з боку своїх найближчих союзників.

Це підвищило впевненість у Москві, де в понеділок Путін похвалився, що "всі цілі, поставлені" в рамках того, що Росія називає своєю спеціальною військовою операцією, "будуть досягнуті".

Як відзначає The Guardian, промови Путіна протягом останнього року були позначені зростаючою впевненістю в умовах, коли російські війська здобувають повзучі перемоги на сході України.

Тим часом аналітики вважають, що довгострокові економічні перспективи Росії набагато похмуріші, ніж були до вторгнення. Поворот Кремля до Китаю та інших ринків, порушення санкцій та інші обхідні шляхи не можуть компенсувати прямий доступ до західних ринків або технологій. Бум російських військових витрат спричинив зростання інфляції всередині країни, що змусило центральний банк підвищити вартість запозичень, тоді як країна бореться з гострою нестачею робочої сили, оскільки Москва вливає фінансові та фізичні ресурси у військову сферу.