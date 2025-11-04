Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Захід програє Путіну через власну чесність, а Покровськ може повторити долю Бахмута. Акценти світових ЗМІ 4 листопада
Огляд

Захід програє Путіну через власну чесність, а Покровськ може повторити долю Бахмута. Акценти світових ЗМІ 4 листопада

Юрій Мартинович
4 листопада, 2025 вiвторок
10:12
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – чому втрата Покровська може підживити бажання Кремля воювати далі, а також, яких помилок допускає Захід у війні з Кремлем

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ 4 листопада.

Падіння Покровська може бути найбільшим здобутком РФ за останні два роки війни

зруйновані житлові будинки в Покровську

зруйновані житлові будинки в Покровську, фото: gettyimages

У Reuters написали, що Росія заявляє про наступ військ у руїнах Покровська, а Україна стверджує, що захисники тримаються. У виданні відзначають, що захоплення Покровська може дати Москві платформу для просування до Краматорська та Слов'янська, двох найбільших міст Донецької області, що залишилися під контролем України, які Росія хоче захопити повністю.

"Якщо Покровськ впаде, він стане найважливішим територіальним здобутком Росії в Україні з моменту захоплення Москвою зруйнованої Авдіївки на початку 2024 року після однієї з найкривавіших битв війни. Відтоді Росія досягала стабільних, але повільних успіхів у запеклих боях вздовж 1000-кілометрової лінії фронту війни", - наголошують у Reuters.

Крім цього у виданні кажуть про складну ситуацію у Куп’янську, куди також проникли російські військові, яких вибивають українські Збройні сили. 

А у Der Spiegel кажуть, що росіяни дедалі більше контролюють місто Покровськ на Донбасі. Але українське керівництво відмовляється виводити свої війська.

У CNN наголошують, що протягом останніх тижнів російські підрозділи почали активно проникати до самого Покровська та наблизилися до останніх шляхів постачання, що використовуються для підтримки українських сил у місті. Наразі у Покровську тривають стабілізаційні зусилля під керівництвом керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. 7-й український десантно-штурмовий корпус також повідомив про успішне висадження в районі Покровська. За даними корпусу, українським підрозділам вдалося покращити своє тактичне положення в кількох районах міста.

За даними вашингтонського Інституту вивчення війни, українські війська спробували контратаку та незначно просунулися на північ від міста.

"Якби Покровськ упав, це був би найбільший міський район, захоплений російськими військами з моменту захоплення Бахмута у травні 2023 року. Місто є вузлом автомобільних та залізничних колій, і його окупація наблизила б російські війська до більших міст Краматорська та Костянтинівки в промисловому поясі Донецька", - кажуть у виданні.

Згідно з даними DeepState, який аналізує поле бою, російські війська у жовтні захопили 267 квадратних кілометрів української території – стільки ж, скільки й у вересні.

Тим часом Україна стикається з величезним дефіцитом бюджету та відчайдушно потребує фінансування від МВФ, щоб продовжувати захищатися від повномасштабного вторгнення Росії, пишуть у Politico. Брюссель побоюється, що МВФ може скасувати допомогу, якщо Бельгія не погодиться підтримати репараційний кредит Україні в розмірі 140 мільярдів євро.

"Відмова Бельгії підтримати багатомільярдний кредит ЄС Україні може спонукати Міжнародний валютний фонд заблокувати фінансову підтримку Києва, що призведе до каскадної втрати довіри до економічної життєздатності країни, що постраждала від війни, попереджають чиновники ЄС", - констатують у виданні.

Саме "Томагавки" можуть змусити Путіна вести реальні переговори

переговори України з Росією

фото: reuters

У The New York Post висловили редакційну думку, що відправка американських "Томагавків" до України не розпалить Третю світову війну, навпаки, вона розпалить мирні переговори.

"Роками Путін використовував страхи про Третю світову війну, щоб блефувати, змушуючи президента Джо Байдена повільно допомагати Україні, але Москва просто змирилася з цим, коли Київ нарешті отримав нові можливості. Трамп нещодавно виключив можливість відправки "Томагавків", але відзначив, що "може передумати"; якщо він хоче, щоб "мир через силу" був чимось більшим, ніж просто гаслом, він саме це й зробить. Ось як ми завершимо цю війну", - вважають у видані.

Тим часом Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі, пише Bloomberg. Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронів протягом кількох місяців, не чекаючи ініціативи Європейського Союзу щодо "стіни з дронів".

Заступник міністра оборони країни Цезарій Томчик заявив, що міністерство оголосить про інвестиції в технології для виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих безпілотників у рамках ширшої програми протиповітряної оборони. Уряд хоче, щоб перші нові можливості були введені в експлуатацію протягом трьох місяців після оголошення, а вся система боротьби з дронів була завершена протягом двох років.

У The Washington Post написали, що хоча увага зараз зосереджена на Балтії, як новій можливій цілі Кремля, насправді Москва розпочала інформаційну війну на своєму задньому дворі: у Центральній Азії та на Південному Кавказі – тривожні сигнали спалахують у Казахстані та Вірменії.

"Обидві ці країни знаходяться в традиційній сфері впливу Росії. Обидві поступово віддаляються від Кремля, що прискорюється війною в Україні. І обидві зараз займають високе місце у списку причин для занепокоєння Москви. У конфіденційному звіті за 2024 рік, наданому високопосадовцям Росії прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним, міститься попередження, що Москва втрачає позиції в Центральній Азії та на Кавказі. Тим часом ці регіони стали геополітично та економічно важливими для інтересів США", - кажуть у виданні.

А історик Джозеф Пірсон написав цікавий блог у The Guardian про те, що раніше брудна гра була прерогативою Заходу, а тепер "ми дозволяємо Москві перемогти нас у нашій власній грі".

"Ми на Заході грали брудно – і під час холодної війни у ​​нас це виходило добре. Сьогодні ми залишаємо тактику сірої зони та гібридну війну Росії, яка виграє дезінформаційну війну. Гордість Європи за те, що вона грає за правилами, може бути саме ахіллесовою п'ятою демократії", - вважає він.

Читайте також: Позбавити газу. Росія знищує родовища, щоб натиснути на капітуляцію холодом

Теги:
Статті
Новини
Україна
Росія
політика
Донбас
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
зброя для України
Покровськ
оборона та безпека
