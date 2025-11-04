Позбавити газу. Росія знищує родовища, щоб натиснути на капітуляцію холодом

Узимку 2022 року основні удари росіян прийшлися по високовольтним підстанціям Укренерго. Тоді основною метою було занурити нас одномоментно в "блекаут".

Енергетична експертка та колишня народна депутатка Вікторія Войціцька в коментарі "Еспресо" пояснює, що тоді "Росія мала чіткий розрахунок, що в якийсь момент можна буде відновити ці обʼєкти, взявши ось-ось Україну під контроль". Тож нащо нищити те, чим можна буде користуватися уже після окупації?

Навесні 2024 року росіяни почали масово виносити ТЕС та ГЕС — саме ці дві генерації покривають ранкові і вечірні піки, коли починає роботу промисловість, а населення прокидається та вмикає купу електроприладів одночасно.

"Саме тому окупанти били по машинних залах енергогенерацій, бо, по-перше, це найбільша шкода, а друге — так ми втрачали суттєві обʼєкти генерації. Станом на 2024-й рік, у нас залишилось менше, ніж 50% обʼємів потужності, якщо порівнювати з тим, що було до початку повномасштабного вторгнення. При чому деякі відновленню уже не підлягали", – уточнює Войціцька.

Нині росіяни в першу чергу бʼють по нашому газовидобутку та газосховищах на заході України. Це такий бонус до вибивання нашої електрогенерації та елемент психологічного тиску на населення, якому погрожують холодною зимою.

"Минулі зими люди намагалися знайти собі прихисток, тікаючи до своїх родичів, які живуть поза межами великих міст, але зараз стратегія направлена на те, щоб позбавити цього ще і велику кількість споживачів, які використовують газ для обігріву власних будинків", – говорить експертка з енергетики.

Саме з цим повʼязані регулярні російські атаки на Полтавщину та Харківщину, де у нас найбільші родовища.Саме завдяки їм ми забезпечували себе як країна газом та імпортували для потреб населення відносно невеликі обʼєми. Але нині стаємо залежнішими від імпорту, і це дуже небезпечно – держава уже вимушена зменшувати об'єми звичні обʼєми газу, які були звичними на осінь-зиму для міст.

"Якщо в цифрах — то ці обʼєми менші в 1,5-2 рази, в тому числі і на соціальні обʼєкти. Ворог розуміє вразливості наших лікарень і шкіл, й тому бʼє по газовидобутку і по наших сховищах", - пояснює колишня депутатка.

За даними агенції Bloomberg, Україна втратила до 60% власного газовидобутку через удари ракетами та дронами у жовтні цього року. Кілька днів тому росіяни знову винесли обʼєкти НАК Нафтогаз та ДТЕК-Нафтогаз.

До цього додалися масовані атаки на теплоелектроцентралі, це ті об'єкти, які фактично забезпечують генерацію води, теплопостачання для Києва.

Тут енергетична експертка Войціцька звертає увагу на нещодавні екстремальні досвіди прикордонного Чернігова, щодо якого окупанти використовують "стратегію випаленої землі в Чернігові".

"Росіяни пішли шляхом знищення регіональних об'єктів, об'єктів регіональних мереж, об'єктів обленерго, об'єктів облгазів. І вони це роблять не із застосуванням ракет, а дроновими масовими атаками. Саме ця тактика активно застосовується по Чернігову, де росіяни намагаються максимально знищити всю інфраструктуру, яка забезпечує і теплом, і газом, і електроенергією місто та навколишні райони", – розповідає фахівчиня "Еспресо".

Таким чином окупанти прагнуть розширити сіру зону та відрізати можливості життя для українців у прифронтових регіонах та прикордонні.

"Я дуже сподіваюся, що наші удари по Криму дозволять якось захистити Одесу від такого страждання. Але Харківщина, Сумщина, Чернігівщина – це розширення цієї "сірої зони", в якій просто неможливо буде людям жити", – пояснює нову стратегію тилу Вікторія Войціцька.

Наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна терміново шукає у західних партнерів 2 мільярди доларів, щоб перекрити дефіцит власного газу. Що ж Ставка Головнокомандувача рік знала, як російські окупанти виносять нам газовидобуток щонайменше вже рік, але якісь конкретні рішення назріли лише зараз. Хоча їх і розмили нові ідеї про халявні кілометри на "Укрзалізниці" та нова "Вовина тисяча".

1 січня 2025 року, коли ми офіційно припинили транзит українською територією російського газу до Словаччини — багато хто розумів, що комфортно та спокійно доставляти газ уже буде складно. Втім "якось воно буде" і "пропетляємо" ускладнили реальність воєнного часу.