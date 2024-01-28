Проросійська партія Німеччини закликала припинити постачання військової допомоги Україні
Нова політична партія Німеччини "Союз Сари Вагенкнехт" закликала припинити постачання військової допомоги Україні. Лідерка партії наполягає на тому, що війну можна швидко завершити за столом переговорів
Про це пише DW.
Зазначається, що на своєму першому з'їзді в суботу, 27 січня, в Берліні нова німецька партія "Союз Сари Вагенкнехт - здоровий глузд і справедливість" позиціювала себе як об'єднання незадоволених всього політичного спектра.
Так, у документі, підготовленому партією "Союз Сари Вагенкнехт", міститься вимога до уряду Німеччини припинити постачання зброї Україні. Автори документа вважають, що це допоможе спонукати Росію до переговорів щодо припинення війни.
Партія вважає, що для забезпечення сталого миру та безпеки в Європі необхідно включити Росію до довгострокового європейського мирного порядку. Члени закликали до відновлення імпорту російських енергоресурсів, обмеження міграції до Німеччини та скасування санкцій щодо Москви.
Зокрема, "Союз Сари Вагенкнехт" критикує Європейський Союз. Лідерка партії хоче, щоб держави-члени мали більше повноважень.
Крім того, партія добивається "мораторію на розширення ЄС", категорично відкидаючи переговори щодо вступу до Євросоюзу з Україною, Молдовою та Грузією.
Варто зазначити, що лідерка нової німецької партії Сара Вагенкнехт підтримує Росію і раніше була лідером Лівої партії у бундестазі.
- Нещодавно голова комітету бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн розкритикувала повільне постачання зброї Україні на тлі чергового масованого ракетного обстрілу з боку РФ.
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