Протягом року щонайменше 38 планерних бомб РФ впали на території Білгородської області, - WP
З квітня 2023-го по квітень 2024 року на територію Білгородської області впали щонайменше 38 російських планерних бомб
Про це пише The Washington Post з посиланням на внутрішні документи влади Білгородської області.
"Потужні планерні бомби, які РФ використовувала.., щоб перетворити українські міста на руїни, також падали на її власну територію, як показали внутрішні російські документи", - йдеться у матеріалі.
За словами журналістів видання, у документах також зазначені місця падіння боєприпасів РФ. Зокрема, щонайменше 38 планерних бомб з квітня 2023-го по квітень 2024 року впали на території Білгородської області. Більшість з них не здетонувала.
Згідно з документом, щонайменше чотири бомби впали на місто Білгород, населення якого становить близько 400 тис. осіб. Водночас 7 боєприпасів зафіксували в передмістях.
У прикордонному Грайворонському районі знайшли 11 боєприпасів, а деякі з них не вдалось зафіксувати через "складну оперативну обстановку". Зазначається, що більшість снарядів знайшли цивільні - жителі сіл, лісники, фермери.
The Washington Post розповідає, що в російському міністерстві оборони в більшості випадків не знали, коли бомби були запущені, тому деякі з них могли лежати там протягом кількох днів. За словами видання, місцева влада, як правило, замовчує випадки падіння російських бомб та інформує лише про "нещасні випадки", звинувачуючи в них Україну, або й не повідомляє про вибухи в області.
Зазначається, що за підрахунками російського Telegram-каналу Astra, армія РФ випадково скинула понад 100 бомб на свою територію і тимчасово окуповані регіони на сході України протягом чотирьох місяців.
- 31 травня повідомлялось, що протягом останніх трьох місяців російські Повітряно-космічні сили щонайменше 75 разів випадково бомбардували Білгородську область та тимчасово окуповані території України.
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