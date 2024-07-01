Протягом року щонайменше 38 планерних бомб РФ впали на території Білгородської області, - WP

Про це пише The Washington Post з посиланням на внутрішні документи влади Білгородської області.

"Потужні планерні бомби, які РФ використовувала.., щоб перетворити українські міста на руїни, також падали на її власну територію, як показали внутрішні російські документи", - йдеться у матеріалі.

За словами журналістів видання, у документах також зазначені місця падіння боєприпасів РФ. Зокрема, щонайменше 38 планерних бомб з квітня 2023-го по квітень 2024 року впали на території Білгородської області. Більшість з них не здетонувала.

Згідно з документом, щонайменше чотири бомби впали на місто Білгород, населення якого становить близько 400 тис. осіб. Водночас 7 боєприпасів зафіксували в передмістях.

У прикордонному Грайворонському районі знайшли 11 боєприпасів, а деякі з них не вдалось зафіксувати через "складну оперативну обстановку". Зазначається, що більшість снарядів знайшли цивільні - жителі сіл, лісники, фермери.

The Washington Post розповідає, що в російському міністерстві оборони в більшості випадків не знали, коли бомби були запущені, тому деякі з них могли лежати там протягом кількох днів. За словами видання, місцева влада, як правило, замовчує випадки падіння російських бомб та інформує лише про "нещасні випадки", звинувачуючи в них Україну, або й не повідомляє про вибухи в області.

Зазначається, що за підрахунками російського Telegram-каналу Astra, армія РФ випадково скинула понад 100 бомб на свою територію і тимчасово окуповані регіони на сході України протягом чотирьох місяців.