Армія РФ щонайменше 75 разів неконтрольовано бомбила Білгородщину та ТОТ Україні за останні 3 місяці, - росЗМІ
Протягом останніх трьох місяців російські Повітряно-космічні сили щонайменше 75 разів випадково бомбардували Білгородську область та тимчасово окуповані території України
Про це повідомляє Тelegram-канал ASTRA.
Зазначається, що 29 травня за декілька кілометрів від селища Нечаївка Воронезької області знайшли ФАБ після чергового "нештатного сходу" під час роботи ВКС РФ.
Крім цього, ще одну авіаційну бомбу знайшли за 2 кілометри від селища Вергилівка Білгородської області.
Так, усього за останні три місяці ЗС РФ впустили на Білгородську область та окуповані території 75 авіабомб.
- Станом на 24 травня російська авіація неконтрольовано скинула щонайменше 59 авіаційних бомб на територію Білгородської області.
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