Армія РФ щонайменше 75 разів неконтрольовано бомбила Білгородщину та ТОТ Україні за останні 3 місяці, - росЗМІ

Про це повідомляє Тelegram-канал ASTRA.

Зазначається, що 29 травня за декілька кілометрів від селища Нечаївка Воронезької області знайшли ФАБ після чергового "нештатного сходу" під час роботи ВКС РФ.

Крім цього, ще одну авіаційну бомбу знайшли за 2 кілометри від селища Вергилівка Білгородської області.

Так, усього за останні три місяці ЗС РФ впустили на Білгородську область та окуповані території 75 авіабомб.