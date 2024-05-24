Військові РФ навесні неконтрольовано скинули на власну територію 59 авіабомб, - росЗМІ

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.

Зазначається, що 22 травня біля житлового будинку на вулиці Лісовій у селі Ясні Зорі Білгородського району знайшли ФАБ-250. Жителів вулиці евакуювали.

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Наступного дня ФАБ-250 впала на територію мисливського господарства у селищі Поляна у Шебекінському міському окрузі. Цього ж дня ще дві ФАБ-500 знайшли у полі біля села Пристень цього ж округу.

Так, за останні 3 місяці РФ скинула на свої регіони та окуповані території України 59 ФАБ. Ще майже чотири десятки авіабомб, що впали, не можуть розмінувати в "ДНР".