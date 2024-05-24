Військові РФ навесні неконтрольовано скинули на власну територію 59 авіабомб, - росЗМІ
Російська авіація навесні 2024 року неконтрольовано скинула щонайменше 59 авіаційних бомб на територію Білгородської області
Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.
Зазначається, що 22 травня біля житлового будинку на вулиці Лісовій у селі Ясні Зорі Білгородського району знайшли ФАБ-250. Жителів вулиці евакуювали.
Читайте також: Білгород: росіяни без вагань убивають своїх
Наступного дня ФАБ-250 впала на територію мисливського господарства у селищі Поляна у Шебекінському міському окрузі. Цього ж дня ще дві ФАБ-500 знайшли у полі біля села Пристень цього ж округу.
Так, за останні 3 місяці РФ скинула на свої регіони та окуповані території України 59 ФАБ. Ще майже чотири десятки авіабомб, що впали, не можуть розмінувати в "ДНР".
- Експерти звертають увагу на схожість руйнувань у Білгороді з наслідками вибухів керованих авіабомб, "несанкціоноване сходження" яких з літаків РФ стає регулярною справою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.8 Купівля 39.8Продаж 40.3
- EUR Купівля 43.02Продаж 43.76
- Актуальне
- Важливе