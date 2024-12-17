Протягом тижня НАТО зафіксувало над Балтійським морем 7 літаків РФ, що порушили правила польотів

Про це пише LRT з посиланням на міністерство оборони Литви.

Так, 11 грудня літаки НАТО здійснили вильоти для ідентифікації двох російських літаків-розвідників Іл-20 та ще одного літака, ймовірно, тієї ж моделі. Вони летіли у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області РФ без плану польоту, без ввімкненого радіолокаційного транспондера та без радіозв'язку з Регіональним центром керування польотами.

Згодом, 12 грудня, літаки поліційної місії знову здіймалися в повітря, щоб ідентифікувати Іл-20 та Ту-214ПУ, який виконує функції посту повітряного контролю, а також пасажирський літак Іл-18.

Ці судна летіли з Калінінградської області на материкову частину Росії або у зворотному напрямку без плану польоту, а в Іл-20 не було активовано транспондер.

Наступного дня винищувачі Альянсу ідентифікували військовий транспортний літак Іл-76 та два пасажирські Ту-214, що летіли з Калінінграда до материкової Росії знову без плану польоту.

Вже 15 грудня НАТО зафіксувало вантажний літак Ан-72, що летів до Калінінграда без плану польоту та з вимкненим транспондером.

Російські авіації протидіяли винищувачі Альянсу, які виконують завдання поліційної місії в країнах Балтії.