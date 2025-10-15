Псевдовлада Грузії - це авторитарний режим і сателіт Росії, - активістка Кахіані
Вже 315 днів у Грузії триває протест, а правлячий режим дедалі більше обирає авторитарний курс і зближується з Росією, поширюючи риторику, яка дискредитує ЄС і звинувачує його у ворожості до країни
Про це в ефірі Еспресо сказала засновниця української молодіжної організації Грузії "Світанок" Теона Кахіані у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.
"Вже 315 днів триває протест у Грузії - це голос грузинського народу, який гучно заявляє про своє прагнення стати частиною Європейського Союзу, частиною європейської родини. Натомість "Грузинська мрія" - це авторитарний режим, який затягує країну в орбіту Росії. Фактично сьогодні можна сказати, що нинішня псевдовлада Грузії перетворила країну на сателіта РФ", - наголосила Кахіані.
За словами засновниці української молодіжної організації в Грузії "Світанок", під час псевдовиборів грузинська влада використовувала риторику, згідно з якою Європейський Союз нібито не є привабливим і не має чого запропонувати Грузії.
"Також звучали заяви про те, що, мовляв, Грузія прагне добрих відносин із ЄС, але саме Євросоюз ставиться до неї вороже. Основна логіка такої риторики - перекласти відповідальність на ЄС і показати суспільству, що це нібито Євросоюз не хоче зближення", - додала Кахіані.
- 4 жовтня 2025 року, на завершення дня голосування на місцевих виборах, прибічники грузинської опозиції пішли на штурм палацу Орбеліані, де знаходиться резиденція президента.
- Біла Церква
