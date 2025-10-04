У день місцевих виборів в Грузії опозиціонери намагаються перелізти через загорожу палацу президента, поліція зупиняє їх сльозогінним газом та водою

Трансляцію наживо веде TV Pirveli.

Спершу люди зібралися на проспекті Руставелі, поруч з парламентом, де організатори акції назвали нинішні місцеві вибори такими, що не відповідають демократичним вимогам, й покликаними зміцнити авторитарну проросійську владу на чолі з мільярдером Бідзіною Іванішвілі, тіньовим лідером правлячої партії "Грузинська мрія".

Далі протестувальники рушили до палацу Орбеліані. Люди здійснюють спроби передізти через металеву загорожу резиденції. Поліція активно застосовує газ та водомет.

