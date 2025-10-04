У день місцевих виборів в Грузії опозиціонери намагаються перелізти через загорожу палацу президента, поліція зупиняє їх сльозогінним газом та водою
Ввечері у суботу, 4 жовтня 2025 року, на звершення дня голосування на місцевих виборах, прибічники грузинської опозиції пішли на штурм палацу Орбеліані, де знаходиться резиденція президента
Трансляцію наживо веде TV Pirveli.
Спершу люди зібралися на проспекті Руставелі, поруч з парламентом, де організатори акції назвали нинішні місцеві вибори такими, що не відповідають демократичним вимогам, й покликаними зміцнити авторитарну проросійську владу на чолі з мільярдером Бідзіною Іванішвілі, тіньовим лідером правлячої партії "Грузинська мрія".
Читайте також: У Грузії затримали двох українців, які нібито перевозили гексоген: що це за історія
Далі протестувальники рушили до палацу Орбеліані. Люди здійснюють спроби передізти через металеву загорожу резиденції. Поліція активно застосовує газ та водомет.
Новина доповнюватиметься
- У липні Європарламент назвав Грузію "жертвою захоплення держави" та закликав до нових парламентських виборів.
