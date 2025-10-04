Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У день місцевих виборів в Грузії опозиціонери намагаються перелізти через загорожу палацу президента, поліція зупиняє їх сльозогінним газом та водою

У день місцевих виборів в Грузії опозиціонери намагаються перелізти через загорожу палацу президента, поліція зупиняє їх сльозогінним газом та водою

Анатолій Буряк
4 жовтня, 2025 субота
18:39
Світ Поблизу палацу Орбеліані у Тбілісі (вечір суботи, 04.10.2025)

Ввечері у суботу, 4 жовтня 2025 року, на звершення дня голосування на місцевих виборах, прибічники грузинської опозиції пішли на штурм палацу Орбеліані, де знаходиться резиденція президента

Зміст

Трансляцію наживо веде TV Pirveli.

Спершу люди зібралися на проспекті Руставелі, поруч з парламентом, де організатори акції назвали нинішні місцеві вибори такими, що не відповідають демократичним вимогам, й покликаними зміцнити авторитарну проросійську владу на чолі з мільярдером Бідзіною Іванішвілі, тіньовим лідером правлячої партії "Грузинська мрія".

Читайте також: У Грузії затримали двох українців, які нібито перевозили гексоген: що це за історія

Далі протестувальники рушили до палацу Орбеліані. Люди здійснюють спроби передізти через металеву загорожу резиденції. Поліція активно застосовує газ та водомет.

Новина доповнюватиметься

 

Теги:
Відео
Новини
вибори
Грузія
втручання Росії
акції протестів
агенти Кремля
Читайте також:
Андрій Ярмоленко, збірна України
Автор Влад Дідусь
2 жовтня, 2025 четвер
Ребров не викликав Луніна та Ярмоленка у збірну України
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
3 жовтня, 2025 п'ятниця
Путін з Валдаю змушує Захід відмовитись від України
Автор Дар'я Тарасова
2 жовтня, 2025 четвер
Три українці потрапили до міжнародного рейтингу 100 найкращих діджеїв світу
Київ
+11.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 48.08
    Продаж 48.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
4 жовтня
19:02
Discord зламали через партнерів: що відомо про витік і кого він торкнувся
18:18
Оновлено
"Колос" - "Рух"
"Карпати" розбили "Олександрію", "Верес" зіграв внічию з "Оболонню": результати та розклад матчів 8-го туру УПЛ
18:12
новини
У Шостці на Сумщині у зв'язку з відсутністю світла та газу організували безкоштовне харчування для дітей
18:05
Укрзалізниця запускає щоденне сполучення з Бухарестом: квитки вже в продажу
18:05
Санае Такаїті
Санае Такаїті, ймовірно, стане першою жінкою-прем'єром у Японії
18:04
OPINION
План Трампа для Гази: сумнівно, що ХАМАС піде назустріч
17:53
Оновлено
Чехія вибори
Парламентські вибори у Чехії: опрацьовано 82% протоколів, правляча проукраїнська коаліція SPOLU, STAN та пірати (41%) перемагає проросійських опозиціонерів ANO Бабіша (37%)
16:55
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні дрони вдень 4 жовтня: рух безпілотників
16:53
Оновлено
Росіяни двічі атакували безпілотниками залізничний вокзал у Шостці на Сумщині: загинула людина, серед поранених — діти
16:47
Ексклюзив
Китай
Китай має значну перевагу у здатності залучати людей: експрацівник ЦРУ Гофф про роботу китайських спецслужб
16:35
Оксана Баюл на мітингу в підтримку України
Колишня українська фігуристка, перша олімпійська чемпіонка Незалежної України - Оксана Баюл виставила на продаж будинок у США, бо не може працевлаштуватися
16:18
Ексклюзив
танкер "Боракай" російського "тіньового флоту"
За рік-два призвело б до колапсу економіки РФ: юрист-міжнародник Бабін про суттєве обмеження російського танкерного флоту
16:16
зсу танк
Від початку доби на фронті відбулось 63 бої: майже третина з них на Покровському напрямку
16:09
Сили ССО уразили російський найновіший ракетний корабель "Град" в Онезькому озері
16:03
Військові ЗСУ в Данії показали ефективність українських дронів у відбитті атак БПЛА
16:02
OPINION
Путіна дратує "мілітаризація" Європи
15:44
Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу "Наші гроші" Олекса Шалайський
15:11
Ексклюзив
ЗРК С-400 РФ
Має осередковий характер: Снєгирьов про стан російської системи ППО
14:52
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Після трьох діб блекауту, викликаного ударом РФ по підстанції, до Славутича повернули електроенергію
14:12
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль зупинив наступальні операції в місті Газа
14:05
Ан-124 "Руслан" компанії "Волга-Днепр"
Через брак запчастин цивільний авіапарк Росії може скоротитись більш ніж вдвічі до 2026 року, - розвідка
14:00
OPINION
Російський "культурний дрон" Нетребко збили в Румунії, але вона "летить" Європою далі
12:54
Армія+
В Армія+ запустили курс із тактичної медицини
12:50
Ексклюзив
атака по Мукачеву
"Масових штурмів не планується, а терор проти цивільного населення України збільшиться": аналітик Несходовський про російський бюджет на 2026 рік
12:31
росія китай
Китай передає РФ супутникові дані, які використовуються для підготовки ракетних ударів по Україні, - Служба зовнішньої розвідки
12:25
Ексклюзив
Маріуполь
Росія будує в Маріуполі найбільший військово-патріотичний центр "Воїн", - волонтер Осиченко
12:15
тіньовий флот росії
ЄС розробляє механізм для затримання танкерів російського тіньового флоту в Балтійському морі, - Єрмак
12:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін погрожує новою ескалацією, МЗС України закликає Європу серйозніше ставитись до загроз від Росії. Акценти світових ЗМІ 4 жовтня
12:04
Сили оборони вночі уразили НПЗ "Кіришінефтеоргсинтез" та низку військових об'єктів ворога
12:01
OPINION
Фьокли більше люблять Путіна зі світлом, ніж без нього
11:30
Ексклюзив
Україна ЄС
Європа не повинна прирікати Україну на війну виснаження, - ексголова військової розвідки Фінляндії Товері
11:07
OpenAI
OpenAI запустила застосунок для генерації відео Sora та планує впровадити монетизацію
10:30
Огляд
Чому в них не було великих художниць, чи реальний наш біль і як захопити вашу увагу – 5 книг, де відповідають на запитання
10:02
OPINION
Чи може Україна стати "новим Китаєм" з виробництва дронів для НАТО?
09:45
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Карта бойових дій за період 27 вересня – 4 жовтня: фронт майже став, Москва готується до блекауту та проводить загальну мобілізацію
09:38
Ексклюзив
НАТО
Реакція НАТО - вкрай незадовільна: експрацівник ЦРУ Гофф щодо диверсійних операцій спецслужб РФ проти Заходу
09:21
сили ППО
Сили ППО знешкодили 73 зі 109 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:56
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Чернігівщині пошкоджено кілька важливих об'єктів електропостачання
08:12
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 159 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 56 штурмів
08:00
OPINION
Хай Путін історію вивчає...
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV