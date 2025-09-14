Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
У Грузії затримали двох українців, які нібито перевозили гексоген: що це за історія

Анатолій Буряк
14 вересня, 2025 неділя
00:21
Суд відправив під варту затриманих на території Грузії двох громадян України. Чоловіків звинувачують у ввезенні до Грузії 2,4 кг вибухової речовини "гексоген"

12 вересня 2025 року рішення ухвалила суддя Тбіліського міського суду Ека Барбакадзе. Служба державної безпеки заявляє, що "поряд з іншими версіями розслідує", чи існує зв'язок між цією справою та "виборами 4 жовтня та анонсованими планами радикальних груп", передає 13 вересня Ekho Kavkaza, що є проєктом Радіо Свобода.

4 жовтня в країні мають відбутися місцеві вибори, а "радикальними групами" грузинські правоохоронці називають противників правлячої проросійської партії "Грузинська мрія" мультимільярдера Бідзіни Іванішвілі.

Обвинуваченними у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні вибухових речовин громадянами України є Денис Шуравльов та Михайло Скрупський. Затримано їх було 11 вересня.

Шуравльов мешкав в Одесі. Народився 23 вересня 1979 року. Провини він не визнає.

Скрупський мешкав у місті Хмельницький. Народився 20 вересня 1975 року. За інформацією адвоката Дареджан Барбакадзе, Скрупський останні вісім років працював у транспортній компанії та регулярно їздив з України до Грузії.

Читайте також: Європарламент назвав Грузію "жертвою захоплення держави" та закликав до нових парламентських виборів

Обом пред'явлені звинувачення у придбанні та зберіганні вибухової речовини, Скрупському ж пред'явлено звинувачення і за іншими статтями, у тому числі у ввезенні та перевезенні вибухової речовини. Його адвокат Барбакадзе на судовому засіданні заявила, що незважаючи на те, що скоєно тяжкий злочин та обвинувачений є громадянином іншої країни, не було потреби у взятті їх під варту.

"Ту інформацію, яка йому була відома, він надав слідству. Можна сказати, що він співпрацює зі слідством та повідомляє все, що йому відомо. Він визнає ті звинувачення, які йому висунуто. Відповідно і небезпеки знищення доказів не існує. Він не був раніше засуджений. Протягом 8 років приїжджав до Грузії. Йому було невідомо, яку саме речовину йому передали, але оскільки він керував автомобілем, він визнає себе винним за звинуваченням", - зазначила адвокат.

Барбакадзе клопотала про звільнення під заставу та зазначила, що сім'я обвинуваченого готова виплатити суму застави.

Шуравльов: "Хотіли змусити мене зізнатися"

Прокурор у справі Елізбар Гозалішвілі на судовому засіданні заявив, що Денис Шуравльов "за нез'ясованих обставин" також придбав "велику кількість наркотичного засобу" та зберігав його у готельному номері. Йдеться про начебто  4,167 грамів кокаїну. Шуравльов також отримав від Скрупського "вибухову речовину", каже прокурор.

Денис Шуравльов, на відміну другого обвинуваченого, провину не визнає.

"Хотіли змусити мене зізнатися в тому, в чому мене звинувачують", - сказав він на судовому засіданні.

Суддя, за згодою сторін, призначив дату наступного засідання: 3 листопада. Час: 12:00.

Читайте також: Нас зовсім скоро чекає ще один етап російсько-грузинської війни, - Тимочко. Ексклюзив Еспресо

Окрім того, провладні ЗМІ поширили інформацію інформації про те, що у цій справі фігурує колишній високопосадовець часів правління "Єдиного національного руху" Міхеїла Саакашвілі, ексміністр оборони Бачо Ахалая. Ахалая в коментарі грузинській службі Радіо Свобода назвав це повідомлення "повним абсурдом та брехнею".

11 вересня Служба державної безпеки Грузії заявила про затримання двох громадян України та вилучення 2,4 кг вибухової речовини "гексоген". У СДБ заявили, що перевіряють версію про можливий зв'язок між ввезенням до Грузії 2,4 кг вибухової речовини та виборами 4 жовтня, а також із планами, анонсованими "радикальними групами".

Ще одна вкинута до інформаційного простору Грузії версія - начебто затримані українці прямували з вибухівкою з України через Румунію, Болгарію й Туреччину щоб далі через Грузію потрапити до РФ й долучитися там до нової спецоперації СБУ з умовною назвою "Павутина-2".

Що сказала грузинська спецслужба на брифінгу

"Як вам відомо, було затримано двох громадян України, у яких було виявлено 2,4 кілограми вибухової речовини “гексоген”. Встановлено, що ця речовина була ввезена до Грузії через територію Румунії, Болгарії та Туреччини. Протягом півтори доби після затримання підозрюваних було проведено додаткові слідчі та оперативні дії, з яких з'ясувалося, що водієві вантажного автомобіля марки Mercedes на території України вибухівку передали співробітники української СБУ, що також підтверджується свідченнями одного із затриманих. Йому сказали, що він повинен доставити цю речовину на територію Грузії та передати конкретній особі, зазначеній цими співробітниками", - наводить 1TV.ge слова представника Служби державної безпеки Грузії.

"Незважаючи на те, що затриманий у своїх свідченнях вказує на кінцеву мету доставки вибухової речовини Російську Федерацію - за його словами, там планувалася організація так званої операції "Павутина-2", - у матеріалах слідства та інших оперативних даних на даному етапі фігурує лише одне кінцеве місце: житловий будинок, розташований у районі Авлабарі, Тбілісі", - наполягає грузинська контррозвідка, чий брифінг було проведено 12 вересня.

