Про це в ефірі Еспресо сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Нас дуже-дуже-дуже близько чекає ще один етап російсько-грузинської війни. Річ у тім, що тоді росіяни не досягли результату. Зараз вони спробували шляхом складних, і не дуже, політичних комбінацій завести проросійський уряд у Грузію. Путіну, який зазнав поразки в Україні, потрібна якась невеличка переможна війна, оскільки Грузія - і політично, і, найімовірніше, військово - нині ослаблена.

Це може дозволити Путіну суттєво посилити свої позиції, налякати інші країни й показати, що він здатен воювати на два фронти", – вважає Тимочко.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, історична тенденція показує, що Росія, Російська імперія та Радянський Союз ніколи не відмовлялися від агресії, якщо не досягали цілей з першого разу. І Україна – яскравий приклад цього.

"Під час АТО їм не вдалося досягнути мети, тож вони взяли паузу, намагалися поширити в Україні свою агентурну мережу, встановити контроль. Ми бачимо, у якому стані зараз перебуває Осетія – це руїни після тих боїв. Ніхто нічого там не відновлював і не ремонтував. Єдине - частина осетинів опинилася на війні проти України", – зауважив Тимочко.

Також він додав, що наразі Грузія розглядається Росією як країна для швидкої окупації.

"Не забуваймо, що тоді Грузії допомагала саме Україна - і добровольці, і державні структури. Пригадуємо, хто евакуйовував їхніх біженців, хто надавав гелікоптери, тоді як весь світ обмежився лише хвилюваннями та турботами.

Але та ситуація також показала інше: якщо країна готова чинити спротив, якщо армія готова воювати з російською навалою, то кінцевого й остаточного результату, який Росія має у своєму стратегічному уявленні, досягнути їй не вдається. Росія не вміє ефективно воювати в сучасних умовах, сучасними тактиками та стратегіями. Вона завжди намагається брати масою та кількістю", – наголосив Тимочко.

Нас зовсім скоро чекає ще один етап російсько-грузинської війни, - Тимочко



Росія може розпочати новий етап війни проти Грузії, використовуючи політичну нестабільність у країні та ослаблення її обороноздатності. На тлі поразок в Україні Кремль може шукати швидкої перемоги на… pic.twitter.com/9N7Yvl5Pl4 — Еспресо (@EspresoTV) August 8, 2025