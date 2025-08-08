У 17-ту річницю російсько-грузинської війни Тбілісі закликало РФ вивести війська з окупованих регіонів

Про це інформує пресслужба МЗС Грузії.

"Минуло 17 років з часу повномасштабної військової агресії Росії проти Грузії в серпні 2008 року, яка призвела до окупації невіддільних регіонів Грузії – Абхазії та Цхінвальського регіону/Південної Осетії. Через 17 років Росія все ще відмовляється виконувати Угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, укладену за посередництва ЄС, і вивести свої окупаційні війська з території Грузії; вона продовжує вживати заходів, спрямованих на інтеграцію регіонів Грузії в політичну, економічну, військову та соціальну системи Росії, що є порушенням міжнародних норм. Особливо тривожними є численні незаконні дії, здійснені нещодавно з цією метою", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що Росія також перешкоджає доступу міжнародних організацій на місце подій та функціонуванню міжнародних механізмів безпеки, а також заважає безпечному поверненню внутрішньо переміщених осіб та біженців до своїх домівок. У МЗС наголосили, що такими діями РФ порушує фундаментальні норми міжнародного права - це підтверджується численними рішеннями Міжнародного кримінального суду (МКС) та Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у період з 2021 по 2024 рік.

У грузинському МЗС підкреслили, що Тбілісі залишається відданим мирному врегулюванню російсько-грузинського конфлікту, прагне забезпечити деокупацію, мирне возз'єднання та розвиток країни за допомогою дипломатичних і правових засобів у тісній співпраці з міжнародними партнерами, а уряд Грузії продовжує вживати заходів для примирення та відновлення довіри між громадами, розділеними лінією окупації.

"Міністерство закордонних справ закликає Російську Федерацію скасувати незаконне рішення про визнання так званої незалежності окупованих регіонів, поважати суверенітет і територіальну цілісність Грузії, виконувати зобов'язання за Угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, вивести свої війська з території Грузії та припинити перешкоджати поверненню внутрішньо переміщених осіб і біженців до своїх домівок", - додали в МЗС.