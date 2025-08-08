У 17-ту річницю російсько-грузинської війни Тбілісі закликало РФ вивести війська з окупованих регіонів
Міністерство закордонних справ Грузії 8 серпня у 17-ту річницю російсько-грузинської війни закликало Росію скасувати незаконне рішення про визнання так званої незалежності окупованих регіонів та вивести війська
Про це інформує пресслужба МЗС Грузії.
"Минуло 17 років з часу повномасштабної військової агресії Росії проти Грузії в серпні 2008 року, яка призвела до окупації невіддільних регіонів Грузії – Абхазії та Цхінвальського регіону/Південної Осетії. Через 17 років Росія все ще відмовляється виконувати Угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, укладену за посередництва ЄС, і вивести свої окупаційні війська з території Грузії; вона продовжує вживати заходів, спрямованих на інтеграцію регіонів Грузії в політичну, економічну, військову та соціальну системи Росії, що є порушенням міжнародних норм. Особливо тривожними є численні незаконні дії, здійснені нещодавно з цією метою", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що Росія також перешкоджає доступу міжнародних організацій на місце подій та функціонуванню міжнародних механізмів безпеки, а також заважає безпечному поверненню внутрішньо переміщених осіб та біженців до своїх домівок. У МЗС наголосили, що такими діями РФ порушує фундаментальні норми міжнародного права - це підтверджується численними рішеннями Міжнародного кримінального суду (МКС) та Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у період з 2021 по 2024 рік.
У грузинському МЗС підкреслили, що Тбілісі залишається відданим мирному врегулюванню російсько-грузинського конфлікту, прагне забезпечити деокупацію, мирне возз'єднання та розвиток країни за допомогою дипломатичних і правових засобів у тісній співпраці з міжнародними партнерами, а уряд Грузії продовжує вживати заходів для примирення та відновлення довіри між громадами, розділеними лінією окупації.
Читайте також: "Доля Грузії залежить від того, чим завершиться війна в Україні": минає 17 років від початку російсько-грузинської війни
"Міністерство закордонних справ закликає Російську Федерацію скасувати незаконне рішення про визнання так званої незалежності окупованих регіонів, поважати суверенітет і територіальну цілісність Грузії, виконувати зобов'язання за Угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, вивести свої війська з території Грузії та припинити перешкоджати поверненню внутрішньо переміщених осіб і біженців до своїх домівок", - додали в МЗС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.21 Купівля 41.21Продаж 41.72
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.69
- Актуальне
- Важливе