"Путін гарно говорить, а ввечері бомбить усіх": Трамп заявив, що надасть Україні Patriot

Про це пише Reuters.

Виступаючи перед журналістами на авіабазі Ендрюс поблизу Вашингтона, Трамп зазначив, що це озброєння є критично важливим для оборони країни на тлі постійних російських атак.

"Ми надішлемо їм Patriot, які їм дуже потрібні, тому що Путін дійсно здивував багатьох. Він гарно говорить, а ввечері бомбить усіх. Але тут є невеличка проблема. Мені це не подобається", – наголосив він.

Трамп не назвав кількість ракет Patriot, які він планує надіслати в Україну, але зазначив, що Європейський Союз відшкодує США їхню вартість.

"Ми, в основному, надішлемо їм різні види дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і саме так ми і хочемо", - підсумував американський лідер.

Трамп оголосить новий план озброєння України й передасть наступальну зброю, - Axios

Axios із посиланням на два джерела пише, що в понеділок 14 липня американський президента оголосить про новий план переозброєння України. США нададуть наступальну зброю, зокрема – ракети великої дальності.

"Трамп дуже розлючений на Путіна. Його оголошення буде дуже агресивним", – заявив сенатор Ліндсі Грем.

За словами українських та американських чиновників, таку ініціативу запропонував президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО в Гаазі. Джерела додають, що тодішня зустріч Зеленського й Трампа була найкращою.

Водночас у матеріалі зазначено, що президент США змінив позицію щодо зброї Києву після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним 3 липня, у якій той дав зрозуміти, що планує ескалувати війну.

За словами джерел Axios, у телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном Трамп після діалогу з Путіним сказав: "Він хоче взяти все це".