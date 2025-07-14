"Путін гарно говорить, а ввечері бомбить усіх": Трамп заявив, що надасть Україні Patriot
У неділю, 13 липня, президент США Дональд Трамп анонсував передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot, різко розкритикувавши російського диктатора Володимира Путіна
Про це пише Reuters.
Виступаючи перед журналістами на авіабазі Ендрюс поблизу Вашингтона, Трамп зазначив, що це озброєння є критично важливим для оборони країни на тлі постійних російських атак.
"Ми надішлемо їм Patriot, які їм дуже потрібні, тому що Путін дійсно здивував багатьох. Він гарно говорить, а ввечері бомбить усіх. Але тут є невеличка проблема. Мені це не подобається", – наголосив він.
Трамп не назвав кількість ракет Patriot, які він планує надіслати в Україну, але зазначив, що Європейський Союз відшкодує США їхню вартість.
"Ми, в основному, надішлемо їм різні види дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і саме так ми і хочемо", - підсумував американський лідер.
Трамп оголосить новий план озброєння України й передасть наступальну зброю, - Axios
Axios із посиланням на два джерела пише, що в понеділок 14 липня американський президента оголосить про новий план переозброєння України. США нададуть наступальну зброю, зокрема – ракети великої дальності.
"Трамп дуже розлючений на Путіна. Його оголошення буде дуже агресивним", – заявив сенатор Ліндсі Грем.
За словами українських та американських чиновників, таку ініціативу запропонував президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО в Гаазі. Джерела додають, що тодішня зустріч Зеленського й Трампа була найкращою.
Водночас у матеріалі зазначено, що президент США змінив позицію щодо зброї Києву після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним 3 липня, у якій той дав зрозуміти, що планує ескалувати війну.
За словами джерел Axios, у телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном Трамп після діалогу з Путіним сказав: "Він хоче взяти все це".
- Раніше цього тижня Комітет сенату США з питань збройних сил схвалив проєкт Закону про національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік, який передбачає виділення 500 млн доларів на безпекову допомогу Україні.
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