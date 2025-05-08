Сі Цзіньпін після перемовин з Путіним у Кремлі висловився про врегулювання в Україні
У четвер, 8 травня, у Кремлі відбулися переговори між російським диктатором Володимиром Путіним і лідером КНР Сі Цзіньпіном
Про це повідомляє Сіньхуа.
Після завершення перемовин з російським диктатором Сі Цзіньпін висловився щодо питання українського врегулювання.
"Необхідно враховувати законні занепокоєння всіх країн щодо безпеки, усунути корінні причини кризи в Україні", - сказав він.
Голова КНР також заявив, що Китай покладає надії на досягнення мирного врегулювання в Україні шляхом діалогу між усіма зацікавленими сторонами.
Початок переговорів
Про початок перемовин повідомило пропагандистське видання "РИА Новости" близько 10:15.
Зазначається, що Путін подякував Сі Цзіньпіну за візит до Москви до 9 травня. За словами диктатора, кількість китайських військових на параді в Москві буде найбільшою за чисельністю з іноземних.
Своєю чергою Сі Цзіньпін на зустрічі з Путіним заявив, що "дуже радий узяти участь в урочистостях" до 9 травня.
Крім цього, під час переговорів Путін назвав Сі Цзіньпіна "великим другом", а також заявив, що буде радий відвідати Китай з візитом на святкування ювілею перемоги над Японією.
Натомість Сі Цзіньпін сказав, що російські та китайські народи 80 років тому "ціною важких втрат здобули велику перемогу, внісши величезний історичний внесок у справу миру в усьому світі й у прогрес людства".
Як пише ТАСС, делегація Китаю принесла до Кремля грамофон, а також прикрашений різьбленням у китайському стилі консольний столик та інші сувеніри.
Путін заявив, що вони із Сі Цзіньпіном провели "поглиблений і змістовний" обмін думками під час переговорів у вузькому складі.
Близько 13:40 РИА Новости написало, що офіційні переговори Путіна і Сі Цзіньпіна були завершені, вони тривали 3,5 години. Там уточнили, що питання українського врегулювання "поки що" не обговорювали на переговорах.
- 7 травня Сі Цзіньпін прибув до Москви для участі у параді 9 травня. Голова Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що він не відвідає Росію.
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