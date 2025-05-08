Сі Цзіньпін після перемовин з Путіним у Кремлі висловився про врегулювання в Україні

Про це повідомляє Сіньхуа.

Після завершення перемовин з російським диктатором Сі Цзіньпін висловився щодо питання українського врегулювання.

"Необхідно враховувати законні занепокоєння всіх країн щодо безпеки, усунути корінні причини кризи в Україні", - сказав він.

Голова КНР також заявив, що Китай покладає надії на досягнення мирного врегулювання в Україні шляхом діалогу між усіма зацікавленими сторонами.

Початок переговорів

Про початок перемовин повідомило пропагандистське видання "РИА Новости" близько 10:15.

Зазначається, що Путін подякував Сі Цзіньпіну за візит до Москви до 9 травня. За словами диктатора, кількість китайських військових на параді в Москві буде найбільшою за чисельністю з іноземних.

Своєю чергою Сі Цзіньпін на зустрічі з Путіним заявив, що "дуже радий узяти участь в урочистостях" до 9 травня.

Крім цього, під час переговорів Путін назвав Сі Цзіньпіна "великим другом", а також заявив, що буде радий відвідати Китай з візитом на святкування ювілею перемоги над Японією.

Натомість Сі Цзіньпін сказав, що російські та китайські народи 80 років тому "ціною важких втрат здобули велику перемогу, внісши величезний історичний внесок у справу миру в усьому світі й у прогрес людства".

Як пише ТАСС, делегація Китаю принесла до Кремля грамофон, а також прикрашений різьбленням у китайському стилі консольний столик та інші сувеніри.

Путін заявив, що вони із Сі Цзіньпіном провели "поглиблений і змістовний" обмін думками під час переговорів у вузькому складі.

Близько 13:40 РИА Новости написало, що офіційні переговори Путіна і Сі Цзіньпіна були завершені, вони тривали 3,5 години. Там уточнили, що питання українського врегулювання "поки що" не обговорювали на переговорах.