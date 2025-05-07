Сі Цзіньпін прилетів до Москви на парад 9 травня, Алієва не буде
Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви для участі у параді 9 травня. Голова Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що він не відвідає Росію
Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".
Ввечері 7 травня до Москви з візитом прибув голова КНР Сі Цзіньпін.
Раніше того ж дня до Москви прибув президент Венесуели Ніколас Мадуро, якого у Кремлі прийняв російський диктатор Володимир Путін.
Окрім цього, для участі у параді до Москви прибули президенти Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва та Куби Мігель Діас-Канель, Республіки Конго Денні Сассу-Нгессо.
Російські ЗМІ писали, що Москва очікує 29 іноземних лідерів. Однак деякі союзники РФ через різні причини відмовились від участі в параді.
Зокрема голова Лаосу Тонлун Сісуліт не відвідає Росію 9 травня, оскільки він захворів на коронавірус. Республіку представлятиме глава МЗС. Президент Азербайджану Ільхам Алієв також не прилетить до Москви для участі у параді.
- Латвія та Литва не дозволили президенту Сербії Александру Вучичу пролетіти через їхній повітряний простір до Москви на парад 9 травня. У результаті літак сербського лідера змінив маршрут, пролетівши через Азербайджан, але був змушений здійснити посадку в Баку. 7 травня його літак приземлився у Москві.
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