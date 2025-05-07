Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".

Ввечері 7 травня до Москви з візитом прибув голова КНР Сі Цзіньпін. 1 Літак лідера Китаю приземлився в аеропорту Внуково, який протягом 6 та 7 травня періодично припиняв роботу через загрозу атаки дронів, але відновив звичайний режим незадовго до прибуття Сі Цзіньпіна.

Раніше того ж дня до Москви прибув президент Венесуели Ніколас Мадуро, якого у Кремлі прийняв російський диктатор Володимир Путін.

Окрім цього, для участі у параді до Москви прибули президенти Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва та Куби Мігель Діас-Канель, Республіки Конго Денні Сассу-Нгессо.

Російські ЗМІ писали, що Москва очікує 29 іноземних лідерів. Однак деякі союзники РФ через різні причини відмовились від участі в параді.

Зокрема голова Лаосу Тонлун Сісуліт не відвідає Росію 9 травня, оскільки він захворів на коронавірус. Республіку представлятиме глава МЗС. Президент Азербайджану Ільхам Алієв також не прилетить до Москви для участі у параді.