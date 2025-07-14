Путін підписав указ про примусову русифікацію всього населення РФ і розширення мережі "російських центрів", – розвідка
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ "Про затвердження основ державної мовної політики Російської Федерації", що передбачає примусову русифікацію усього населення
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
"Указ визначає російську мову як "чинник, що об’єднує" та ключовий елемент громадянської ідентичності, фактично маргіналізуючи мовні права національних меншин і мігрантів", - ідеться в повідомленні.
У документі визначено три основні "загрози" мовній політиці: вживання іноземних слів в офіційній комунікації, дії інших держав щодо обмеження впливу російської мови та зменшення сфер застосування мов корінних народів Росії.
У СЗР нагадали, що традиційно Кремль використовував подібні тези, щоб демонструвати начебто турботу про культурне різноманіття, водночас активно просуваючи російську мову як єдиний стандарт у державних установах, освіті та медіа.
Також указ передбачає активне розширення мережі "російських центрів" за кордоном, які, згідно з офіційною риторикою, мають популяризувати російську мову та культуру. Водночас, за даними СЗР, ці структури слугуватимуть інструментами м’якої сили для просування політичних інтересів і розвідувальної діяльності Кремля.
- У червні Центр протидії дезінформації повідомляв, що Путін узяв під особистий контроль історичну пропаганду в російських школах.
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