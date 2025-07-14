Путін підписав указ про примусову русифікацію всього населення РФ і розширення мережі "російських центрів", – розвідка

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

"Указ визначає російську мову як "чинник, що об’єднує" та ключовий елемент громадянської ідентичності, фактично маргіналізуючи мовні права національних меншин і мігрантів", - ідеться в повідомленні.

У документі визначено три основні "загрози" мовній політиці: вживання іноземних слів в офіційній комунікації, дії інших держав щодо обмеження впливу російської мови та зменшення сфер застосування мов корінних народів Росії.

У СЗР нагадали, що традиційно Кремль використовував подібні тези, щоб демонструвати начебто турботу про культурне різноманіття, водночас активно просуваючи російську мову як єдиний стандарт у державних установах, освіті та медіа.

Також указ передбачає активне розширення мережі "російських центрів" за кордоном, які, згідно з офіційною риторикою, мають популяризувати російську мову та культуру. Водночас, за даними СЗР, ці структури слугуватимуть інструментами м’якої сили для просування політичних інтересів і розвідувальної діяльності Кремля.