Путін підписав закон про підвищення у РФ податку на прибутки фізичних осіб
Очільник Кремля Володимир Путін підписав закон, відповідно до якого з 2025 року в Росії підвищать податки на прибутки фізичних осіб
Про це повідомило російське інформаційне агентство РИА Новости.
Цей законопроєкт раніше запропонувало міністерство фінансів РФ. Він передбачає запровадження прогресивної шкали оподаткування прибутків фізичних осіб зі ставками від 13% до 22%.
Така прогресивна шкала буде введена для громадян РФ із доходом у 2,4 млн руб на рік - 200 тис. рублів на місяць.
Водночас очікується, що підвищення податків стане чинним 1 січня 2025 року.
28 травня повідомлялося, що російське міністерство фінансів запропонувало прогресивну шкалу оподаткування прибутків фізичних осіб зі ставками від 13% до 22%. Відповідно до нього податки на прибутки фізичних осіб становитимуть від 13% до 25% у залежності від доходу особи:
- росіяни з прибутком від 2,4 до 5 млн руб (200 - 416 тис. на місяць) повинні сплачувати 15% податкової ставки;
- від 5 до 20 млн руб (0,4 - 1,67 млн руб на місяць) - 18%;
- від 20 до 50 млн руб (1,67 - 4,17 млн руб на місяць) - 20%;
- для громадян РФ, які мають дохід розміром вище 50 млн руб (від 4,17 млн руб на місяць), передбачена ставка 22%.
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