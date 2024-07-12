Путін підписав закон про підвищення у РФ податку на прибутки фізичних осіб

Про це повідомило російське інформаційне агентство РИА Новости.

Цей законопроєкт раніше запропонувало міністерство фінансів РФ. Він передбачає запровадження прогресивної шкали оподаткування прибутків фізичних осіб зі ставками від 13% до 22%.

Така прогресивна шкала буде введена для громадян РФ із доходом у 2,4 млн руб на рік - 200 тис. рублів на місяць.

Водночас очікується, що підвищення податків стане чинним 1 січня 2025 року.

28 травня повідомлялося, що російське міністерство фінансів запропонувало прогресивну шкалу оподаткування прибутків фізичних осіб зі ставками від 13% до 22%. Відповідно до нього податки на прибутки фізичних осіб становитимуть від 13% до 25% у залежності від доходу особи: