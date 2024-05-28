У Росії оголосили про підвищення податків на прибутки фізичних осіб
Російське міністерство фінансів запропонувало прогресивну шкалу оподаткування прибутків фізичних осіб зі ставками від 13% до 22%
Про це повідомляє РИА Новости.
Зазначається, що прогресивна шкала буде введена для росіян, які заробляють від 2,4 млн руб щорічно - це 200 тис руб. на місяць. До цього підвищену податкову ставку (15%) застосовували, якщо річний дохід громадянина РФ становив мінімум 15 млн руб.
Мінфін РФ підготував і виніс на розгляд уряду пакет законопроєктів, згідно з якими запроваджується прогресивна шкала оподаткування.
Таким чином, податки на прибутки фізичних осіб становитимуть від 13% до 25% у залежності від доходу особи:
- росіяни з прибутком від 2,4 до 5 млн руб (200 - 416 тис. на місяць) повинні сплачувати 15% податкової ставки;
- від 5 до 20 млн руб (0,4 - 1,67 млн руб на місяць) - 18%;
- від 20 до 50 млн руб (1,67 - 4,17 млн руб на місяць) - 20%;
- для громадян РФ, які мають дохід розміром вище 50 млн руб (від 4,17 млн руб на місяць), передбачена ставка 22%.
Решта населення Росії з щорічним доходом до 2,4 млн руб (до 200 тис.) сплачуватимуть податки за ставкою 13%.
Очікується, що підвищення зазначених податків набудуть чинності 1 січня 2025 року.
- 29 квітня стало відомо, що за минулий рік західні банки, які залишилися працювати в Росії, сплатили країні понад €800 млн податків.
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