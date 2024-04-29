Росія торік отримала €800 млн податків від західних банків, - FT
За минулий рік західні банки, які залишились працювати в Росії, сплатили країні понад €800 млн податків
Про це повідомляє Financial Times.
Видання зазначає, що 7 європейських банків з активами в РФ, а саме Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP заявили про загальний прибуток у 2023 році, який становить понад €3 млрд. Відомо, що ці кошти втричі перевищують суму в 2021 році.
Також у повідомленні йдеться, що прибутки семи банків були частково отримані за рахунок тих коштів, які установи не можуть вивезти з РФ.
Відповідно до аналізу Financial Times, збільшення прибутковості є причиною того, що банки Європи заплатили Росії близько €800 млн податків торік, коли у 2021 сума становила €200 млн.
- 20 квітня повідомлялось, що ЄЦБ вимагає у Raiffeisen Bank та UniCredit згорнути бізнес у Росії.
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