ЄЦБ вимагає у Raiffeisen Bank та UniCredit згорнути бізнес у Росії
Слідом за Raiffeisen Bank — найбільшим із західних банків, які зберігають присутність у РФ, попередження від ЄЦБ отримав UniCredit — другий за величиною банк Італії
Про це повідомляє Reuters з посиланням на знайомі із ситуацією джерела.
Російській дочці UniCredit Bank, яка входить до топ-20 за розміром активів і включена до переліку системно значущих, - наказано різко скоротити обсяг операцій.
За словами представників банку, після кількох місяців переговорів ЄЦБ (Європейський центральний банк) має намір видати зобов'язуючі припис UniCredit, а у разі його невиконання — покарати банк штрафами та санкціями.
З подібною заявою напередодні ЄЦБ звернувся і до Raiffeisen Bank.
Вимоги регулятора — такі ж, які висунули Райффайзенбанку: скоротити на третину кількість міжнародних переказів для російських клієнтів і на стільки ж — обсяг виданих ним кредитів.
- 12 березня заступниця міністра фінансів США з питань санкцій Анна Морріс пригрозила австрійському Raiffeisen Bank International виключенням із фінансової системи США, якщо банк продовжить вести бізнес з Росією
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