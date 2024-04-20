ЄЦБ вимагає у Raiffeisen Bank та UniCredit згорнути бізнес у Росії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на знайомі із ситуацією джерела.

Російській дочці UniCredit Bank, яка входить до топ-20 за розміром активів і включена до переліку системно значущих, - наказано різко скоротити обсяг операцій.

За словами представників банку, після кількох місяців переговорів ЄЦБ (Європейський центральний банк) має намір видати зобов'язуючі припис UniCredit, а у разі його невиконання — покарати банк штрафами та санкціями.

З подібною заявою напередодні ЄЦБ звернувся і до Raiffeisen Bank.

Вимоги регулятора — такі ж, які висунули Райффайзенбанку: скоротити на третину кількість міжнародних переказів для російських клієнтів і на стільки ж — обсяг виданих ним кредитів.