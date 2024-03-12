Вашингтон погрожує виключити Raiffeisen Bank із фінансової системи США, якщо той не розірве усі зв'язки з РФ

Про це повідомляє Bloomberg.

У п'ятницю, 8 березня, у Відні відбулася зустріч заступниці міністра фінансів США з питань санкцій Анни Морріс з австрійськими урядовцями та представниками Raiffeisen Bank International.

Під час зустрічі Морріс наголосила, що банк ризикує бути виключеним з фінансової системи США, якщо він не буде більш чітко дистанціюватися від російської воєнної економіки.

У виданні пояснили, що виключення з доларової системи матиме стане катастрофою для Raiffeisen, оскільки це означатиме, що європейська влада не здатна виконати свої обіцянки щодо покарання Росії через її вторгнення в Україну.

Попри те, що Raiffeisen значно скоротив свої операції в Росії після її вторгнення в Україну, він не бажає повністю розривати зв'язки з країною-агресором, яка принесла банку близько 60% його прибутку минулого року.

Зокрема, як зазначили у виданні, оскільки перспектива швидкого завершення війни зникла, у США зросли підозри, що банк затягує час, сподіваючись відродити бізнес після відновлення миру.