Вашингтон погрожує виключити Raiffeisen Bank із фінансової системи США, якщо той не розірве усі зв'язки з РФ
Заступниця міністра фінансів США з питань санкцій Анна Морріс пригрозила австрійському Raiffeisen Bank International виключенням із фінансової системи США, якщо банк продовжить вести бізнес з Росією
Про це повідомляє Bloomberg.
У п'ятницю, 8 березня, у Відні відбулася зустріч заступниці міністра фінансів США з питань санкцій Анни Морріс з австрійськими урядовцями та представниками Raiffeisen Bank International.
Під час зустрічі Морріс наголосила, що банк ризикує бути виключеним з фінансової системи США, якщо він не буде більш чітко дистанціюватися від російської воєнної економіки.
У виданні пояснили, що виключення з доларової системи матиме стане катастрофою для Raiffeisen, оскільки це означатиме, що європейська влада не здатна виконати свої обіцянки щодо покарання Росії через її вторгнення в Україну.
Попри те, що Raiffeisen значно скоротив свої операції в Росії після її вторгнення в Україну, він не бажає повністю розривати зв'язки з країною-агресором, яка принесла банку близько 60% його прибутку минулого року.
Зокрема, як зазначили у виданні, оскільки перспектива швидкого завершення війни зникла, у США зросли підозри, що банк затягує час, сподіваючись відродити бізнес після відновлення миру.
- 24 лютого стало відомо, що Фінансовий регулятор Австрії (FMA) розпочав розслідування щодо банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) у зв'язку з підозрами у відмиванні грошей за участю Росії.
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